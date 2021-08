Parteien im Check, Kostenfalle In-App-Käufe, CPU-Kaufberatung | c't uplink 39.4

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Für c't 19/2021 haben wir die Wahlprogramme der Parteien auf ihre Haltung zu IT-Themen abgeklopft: Wie wollen CDU, SPD, Grüne & Co. Deutschland digitalisieren, wer von ihnen will im Internet stärker überwachen, wer mehr Datenschutz? Christian Wölbert hat außerdem einen großen Fragenkatalog an alle Parteien geschickt und berichtet uns, bei welchen Themen sich die Antworten besonders stark unterscheiden.

Unser Justiziar Joerg Heidrich war überrascht, wie stark der Markt sogenannter Free2Play-Spiele gewachsen ist. Die Handy-Spiele-Branche verdient mit diesen grundsätzlich kostenlosen Apps mit Abstand das meiste Geld, indem sie nicht selten die Nutzer zu In-App-Käufen drängeln, etwa um virtuelle Währungen oder Gegenstände in den Spielen zu erwerben. Häufig laufen Kinder in diese Falle, die dann schon mehrere hundert Euro ausgegeben haben, bevor die Eltern es mitbekommen. Joerg erklärt, wie man das verhindert und was man als Eltern tun kann, um das Geld zurückzubekommen.

Zum Schluss ein c't-Klassiker: Christian Hirsch gibt in c't 19/2021 einen Überblick über die aktuellen PC- und Notebook-CPUs, inklusive Benchmark-Vergleich von über 50 Prozessoren. Mit ihm sprechen wir darüber, was sich hinter den Zahlen- und Buchstabenkolonnen der verschiedenen CPU-Generationen verbirgt und worauf es bei der CPU je nach Einsatzgebiet ankommt.

Mit dabei: Achim Barczok, Christian Hirsch, Christian Wölbert, Joerg Heidrich

