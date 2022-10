Partielle Sonnenfinsternis: Bei gutem Wetter überall in Deutschland zu sehen

Über Deutschland, Österreich und der Schweiz wird am kommenden Dienstag eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein – gutes Wetter vorausgesetzt. Kurz nach 12 Uhr am 25. Oktober wird die Sonne dabei zu 20 bis 30 % abgedeckt, hat die Vereinigung der Sternfreunde zusammengefasst. Die maximale Bedeckung wird dabei umso größer, je weiter nordöstlich der Beobachtungsort.

Los gehen wird es jeweils um kurz nach 11 Uhr MESZ, zu Ende geht das Himmelsschauspiel dann um kurz nach 13 Uhr. Zur Beobachtung ist eine sichere Sonnenfinsternisbrille nötig, schreibt der Verein. Vielerorts laden Sternwarten dazu ein, durch speziell vorbereitete Teleskope zu schauen, andere versprechen Livestreams im Internet.

Seltenes Schauspiel

Insgesamt wird die Erde bei der Sonnenfinsternis nur vom Halbschatten des vor der Sonne vorüberziehenden Mondes berührt, der Kernschatten verfehlt die Erde. Am Dienstag wird die maximale Bedeckung in Westsibirien zu bestaunen sein, dort werden über 80 Prozent der Sonne bedeckt. Weil für eine Sonnenfinsternis mehrere Faktoren zusammenkommen müssen, ist das Naturschauspiel vergleichsweise selten. Maximal zwei bis vier gibt es pro Jahr irgendwo auf der Welt. In Deutschland war zuletzt im Juni 2021 eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen, die nächste steht dann erst für den 29. März 2025 an.

Das Bundesamt vor Strahlenschutz weist noch darauf hin, dass man das Naturschauspiel nur mit gut geschützten Augen verfolgen soll. Für die Augen gebe es besondere Sonnenfinsternisbrillen, die mit dem CE-Symbol als sicher nach EU-Normen gekennzeichnet sind. Dann dürfen sie lediglich 0,001 des Sonnenlichts durchlassen. Die dürfen keine Kratzer, Löcher, Risse oder sonstige Beschädigungen am Übergang zwischen Folie und Pappe aufweisen. Der Blick für Ferngläser, Teleskope oder Kameras ist noch einmal gefährlicher, dafür gibt es spezielle Filteraufsätze oder Folien. Die sicherste Methode sei eine Camera obscura, die sich selbst bauen lässt und auch für Kinder geeignet ist.

