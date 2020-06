Partnerschaft: Deezer wird "Hero Status App" in Huaweis App Store

Huawei empfiehlt Nutzern die Deezer-App, sie wird damit zur "Hero Status App". Der Musikstreamingdienst und der Smartphonehersteller haben eine Partnerschaft gestartet. In Europa, Russland und in der Türkei zeigt die AppGallery, der App Store von Huawei, den Dienst in der Liste der Top-Apps an.

Die Empfehlung verspricht ein "gehobenes und innovatives App-Erlebnis", erklärt Deezer in einer Pressemitteilung. Zudem bekommen AppGallery-Nutzer drei Monate einen kostenlosen Zugang zu einem Premium-Konto.

Deezer bietet 56 Millionen Songs, Hörbücher, Podcasts und Radiosender. Premium-Mitglieder können den Dienst werbefrei nutzen, Titel unbegrenzt überspringen und Inhalte offline hören. Die Funktion, Songtexte anzeigen zu lassen, gibt es seit kurzem auch in der gratis-Version auf Mobilgeräten und am Desktop. Durch die Übertragung auf einen weiteren Bildschirm ermöglicht das auch Karaoke.

Laut eigener Aussage nutzen derzeit etwa 16 Millionen Menschen monatlich aktiv den Musikstreamingdienst. Deezer ist in 180 Ländern vertreten.

