Partyspiel "Jackbox Party Pack" nun auch komplett auf deutsch verfügbar

An was starben die Menschen 1518 in Straßburg? So könnte eine Frage aus dem "Jackbox Party Pack" nun klingen – nämlich deutsch. Version 9 ist mit einem Update erstmals in mehreren Sprachen verfügbar. Neben Deutsch gehören auch zwei Arten Spanisch, Französisch und Italienisch dazu. Die digitale Spielesammlung ist komplett übersetzt, neben den Spielinhalten also auch die Einstellungen bis zu "den Liedern nach jedem Spiel". Zuvor gab es bereits einzelne Spiele in ausgewählten Sprachen. Verfügbar wird beispielsweise das relativ neue Spiel "Roomerang" auf Spanisch sein. Das funktioniert wie ein Big-Brother-Rollenspiel, bei dem man rausgewählt werden kann. Quixort, ein Sortierspiel, ist jetzt erstmals auf Deutsch verfügbar.

Die Partyspiel-Reihe stammt von den Entwicklern, die in den 90er Jahren das PC-Spiel "You Don't Know Jack" machen. Nach mehreren Einzelspielen gibt es die Partybox bereits seit 2014. Jedes Jahr erscheint seither eine neue Version. Im Corona-Lockdown begannen zahlreiche Menschen die Spiele zu spielen, weil sie dies auch an unterschiedlichen Orten gemeinsam machen konnten. Bereits 2021 erschien beispielsweise "Drawful 2" auf deutsch. In einem Blogbeitrag kündigen die Macher das Update an und schreiben: "Zum ersten Mal kannst du das gesamte Party Pack in mehr als nur englisch genießen."

Englischsprachige Vorgaben und Aufträge

Ein Teilnehmer muss eines der Spiele aus der Box haben und starten, das Jackbox Party Pack 9 ist für Steam, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch verfügbar. Die anderen Mitspieler können sich über ihre Mobilgeräte dazuwählen. "Drawful" etwa ist wie Montagsmaler, jeder Mitspieler bekommt eine Vorgabe, die er auf dem Bildschirm seines Smartphones oder Tablets malen muss. Das schaut freilich gerade mit einem Finger auf Smartphone nicht immer sonderlich gut aus. Sind alle Teilnehmer fertig, werden die Bilder reihum auf dem gemeinsamen Gerät gezeigt. Sie müssen dann raten, welche Vorgabe dem Bild zugrunde liegt. Alle Antworten erscheinen in einem folgenden Schritt für alle Teilnehmer sichtbar. Nun darf jeder wählen, welche er für richtig hält – die echte Vorgabe gibt das Spiel dazu aus. Punkte gibt es für diejenigen, die richtig raten und für die, deren Vorschläge als wahr gehalten werden. Der Maler bekommt Punkte, wenn die richtige Vorgabe ausgewählt wurde.

So und so ähnlich funktionieren alle Spiele aus der Box. Fibbage beispielsweise basiert auf Lückentexten und Fragen, für die man Antworten finden muss. Entsprechend ist eine deutsche Version für alle, die nicht ausreichend gut Englisch sprechen und während des Spiels einen Übersetzer nutzen wollen, jetzt sicherlich willkommen. Übrigens gab es 1518 in Straßburg eine Tanzwut, an der die Menschen starben. Oder war es doch die Pest?

(emw)