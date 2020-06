Passend zur WWDC: Apples Entwickler-App aufgehübscht

Apples Entwickleranwendung, Apple Developer, steht seit dieser Woche in einer neuen Version zum Download bereit. Die überarbeitete App kommt passend zur am 22. Juni startenden Entwicklerkonferenz WWDC 2020, die in diesem Jahr komplett virtuell abgehalten wird. Die Anwendung erlaubt unter anderem Zugriff auf die Sessions der Veranstaltung, die als Videos angeboten werden.

Endlich auch für den Mac

Hauptneuerung an Apple Developer ist die erstmalige Verfügbarmachung einer macOS-Version – diese tritt neben die Versionen für iPhone, iPad sowie Apple TV und war lange erwartet worden. Die App wurde offenbar mit Hilfe von Apples Framework Catalyst auf den Mac geholt, mit dem sich iPadOS-Anwendungen vergleichsweise einfach portieren lassen – das ist schon allein daran feststellbar, dass die Anwendung erst ab macOS 10.15 alias Catalina läuft, mit der Catalyst-Apps offiziell Teil von macOS wurden. Der Download aller Varianten der Anwendung ist im App Store möglich. Ein kostenfreier Developer-Account kann direkt in der App angelegt werden; die meisten Inhalte sind aber auch ohne zugänglich.

Verbesserte Nutzerführung

Apple hat weiterhin am "Entdecken"-Tab (Discover) geschraubt, über das Nutzer die aktuellsten Developer-Nachrichten, Videos und Hintergrundgeschichten angezeigt bekommen – ähnlich, wie man dies etwa von der Apple-Music-Anwendung kennt. Es ist nun auch möglich, interessante Artikel mit einer Favoriten-Markierung zu versehen, um sie später wieder aufzufinden – das gilt auch für Videos und Session-Inhalte. Das Stöbern-Tab (Browse) wurde ebenfalls angepasst und erlaubt eine Suche nach existierenden Sessions, Videos, Nachrichten und Hintergrundartikeln. Weiterhin hat Apple das WWDC-Tab für die WWDC 2020 vorbereitet und erste Inhalte eingepflegt.

Keynote live in the App

Apple wird auch die diesjährige WWDC-Keynote am 22. Juni aus dem Apple Park in der Entwickler-App streamen. Am selben Tag (14 Uhr Ortszeit, 23 Uhr MEZ) findet auch die "Platforms State of the Union" mit Entwicklerdetails zu allen Neuerungen statt, die in der Developer-App verfügbar sein wird. Vom 23. bis 26. Juni können dann die Entwickler-Sessions abgerufen werden, sie sind täglich ab 19 Uhr MEZ abrufbar. Sie drehen sich um technische Details sowie das Design von Apps. (bsc)