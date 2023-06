Passwortlose Zukunft: Microsoft bringt Windows-Vorschau Passkeys bei

Windows erhält native Unterstützung für Passkeys. Den Support hierfür hat Microsoft bereits im vergangenen Jahr angekündigt, jetzt landet die Unterstützung auch nativ im Betriebssystem. Passkeys seien die Zukunft, sie erschwerten bösartigen Akteuren den Diebstahl und die Nutzung von Zugangsdaten zu Webseiten oder Apps deutlich, erklärt Microsoft. Zudem seien sie Phishing-resistent, wiederherstellbar und auch schneller für Anwender. Paypal soll den Passkey-Support nun auch in Deutschland anbieten.

In der Versionsankündigung für die Windows-Insider-Vorschau im Entwickler-Kanal, de facto also einer Beta-Version, mit der Build-Nummer 23486 erläutern die Entwickler die Neuerungen. Microsoft ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern jetzt, Passwörter durch Passkeys zu ersetzen, wenn sie sich an einer Webseite oder in einer App anmelden, die das unterstützen.

Passkeys in Windows

Das Ausrollen und die Nutzung von Passkeys soll sich spürbar vereinfachen. Nutzer können nun auf jede Webseite oder in jede App gehen, die Passkeys unterstützt, und Passkeys erstellen und nutzen. Sobald sie erstellt wurden, können Nutzer Windows Hello mit Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder PIN für ein Log-in benutzen. Außerdem lasse sich auch das Smartphone zur Vervollständigung des App-Logon-Prozesses nutzen.

Die Entwickler von Microsoft erläutern den Vorgang folgendermaßen: Zunächst müssten Interessierte auf eine Webseite mit Passkey-Unterstützung wie eBay oder Google gehen – je nachdem, welches Gerät den Passkey verwalten soll, mit dem Windows-Rechner oder Smartphone. Damit erstellen sie in den Kontoeinstellungen einen Passkey. Nach der Abmeldung ist die Anmeldung mit Passkey möglich. Sofern der Passkey auf dem Smartphone liegt, können die Nutzer dennoch auf dem Windows-Rechner die Seite besuchen und sich mit dem Passkey auf dem Smartphone anmelden.

Eine Verwaltung der Passkeys auf dem Windows-Rechner hat Microsoft den Windows-Einstellungen hinzugefügt. Unter "Einstellungen" – "Konten" – "Passkeys" sollen sie zu finden sein. Dort liegt eine vollständige Liste der auf dem Gerät gespeicherten Passkeys, die sich etwa durchsuchen und löschen lassen.

Um Windows-Passkeys mit Microsoft Edge oder Google Chrome zu nutzen, sollen Interessierte in der Browser-Passkey-Bedienoberfläche auf "Windows Hello oder externer Sicherheitsschlüssel" umstellen, um die "native Windows-Erfahrung" zu erhalten. Microsoft empfiehlt, auch von Google Chrome die Vorschau-Version aus dem Canary-Kanal zu nutzen, um die neueste Fassung der Unterstützung zu erhalten. Da Microsoft Edge darauf basiere, landen die Änderungen nach einiger Zeit auch in dem Browser, erläutern die Entwickler.

Paypal-Passkeys auch in Deutschland

Passkeys unterstützt Paypal bereits seit dem vergangenen Oktober, den Anfang machten Apple-Geräte. Medienberichten zufolge soll Paypal jetzt auch in Deutschland die Nutzung von Passkeys unterstützen. Eine Überprüfung mit der Anleitung von Paypal zur Passkey-Nutzung blieb aber noch ergebnislos. Die Aufforderung, einen Passkey zu erstellen, erscheint unter Android mit Chrome-Browser noch nicht. Möglicherweise erfolgt der Rollout in mehreren Schüben. Bislang steht Windows in der Anleitung jedoch noch nicht unter den mit Passkeys unterstützten Systemen.

Weitere Änderungen in der Windows-Beta

In der Windows-Insider-Version hatte Microsoft zuvor im Datei-Explorer zahlreiche Optionen für Verzeichnisse entfernt, was im Netz zu entrüsteten Reaktionen führte. Nach Rückmeldung der Nutzer hätten die Entwickler die Änderung rückgängig gemacht. Für den Entwickler-Kanal sei das absolut üblich, bemühen sich die Entwickler zu erklären, da sie in dem Kanal oft Dinge ausprobieren und nach Rückmeldungen von Nutzern noch anpassen.

Windows-Vorschauen liefert Microsoft mit hoher Frequenz aus. Spannend ist etwa der längerfristige Ausblick auf das Moments 3 genannte Windows-11-Update, das etwa deutsche Live-Untertitel und die Sekundenanzeige zurück in die Taskleisten-Uhr bringen soll.

