Passwortmanager 1Password mit neuer App für die Apple Watch

Die Entwickler der Passwortverwaltung 1Password haben ihre App für die Apple Watch deutlich verbessert. Mit dem Update sei die App auf der Uhr viel unabhängiger vom iPhone nutzbar. Zudem können Nutzer oft benötigte Daten als Komplikationen in ihren Zifferblättern hinterlegen.

Die mit der Versionsnummer 8.9.6 über den App Store ausgelieferte Aktualisierung erlaubt laut den Entwicklern den Schnellzugriff auf Zwei-Faktor-Codes, WLAN-Passwörter, sichere Notizen und eine Vielzahl anderer gespeicherter Informationen. Damit Passwörter auf dem kleinen Bildschirm gut abgelesen werden können, gibt es die Möglichkeit, sie in Großschrift anzeigen zu lassen.

Auch ohne Internet nutzbar

Die Apple Watch App sei auch ohne iPhone und Internetverbindung nutzbar, heißt es in der Ankündigung. Nutzer können die Elemente aussuchen, die sie mit der Apple Watch synchronisieren möchten. Bereits im Mai war 1Password 8 für den Mac erschienen.

Im Zusammenhang mit den Zifferblättern weist 1Password auch auf die Möglichkeit hin, die verschiedenen Fokus-Modi in den aktuellen Versionen der Apple-Betriebssysteme mit einem Zifferblatt zu verknüpfen. So kann etwa in der Zeit von 6 bis 9 Uhr ein Aufsteh-Zifferblatt angezeigt werden, das eine andere Passwort-Komplikation vorsieht, als das danach eingeblendete Zifferblatt.

Nur im Abo verfügbar

1Password 8 wird im Abomodell vertrieben. Nach einer 14-tägigen Testphase kostet die Nutzung monatlich mindestens 3 US-Dollar, also knapp 36 Euro pro Jahr. Damit können Nutzer allerdings die Clients auf allen verfügbaren Plattformen verwenden. Dazu zählen der Mac, Windows, Linux, iOS, Android und eine plattformübergreifend nutzbare Webversion. Eine kostenlose Alternative ist der iCloud-Schlüsselbund von Apple, der allerdings bislang keinen Zugriff über die Apple Watch ermöglicht.

