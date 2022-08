Patchday: Microsoft dichtet Zero-Day-Lücke und 120 weitere Sicherheitslecks ab

Administratoren und Nutzer haben zum August-Patchday von Microsoft eine Menge zu tun: Für 121 Sicherheitslücken stellt der Hersteller Fehlerkorrekturen bereit. Eine der Schwachstellen wird bereits von Cyberkriminellen angegriffen, es handelt sich also um eine Zero-Day-Lücke. Insgesamt 17 sicherheitsrelevante Fehler stuft Microsoft als kritisches Risiko ein.

Die Zero-Day-Lücke findet sich einmal mehr im Microsoft Windows Support Diagnostic Tool MSDT. Das Unternehmen erläutert, dass Angreifer etwa mittels manipulierter E-Mail oder präparierten Webseiten potenziellen Opfern Dateien senden könnten, die den Fehler zum Kompromittieren des Rechners ausnutzen. Per E-Mail-Versand müssten Opfer die Datei öffnen, auf dem Webserver genügt der Erläuterung von Microsoft zufolge das Besuchen der Webseite (CVE-2022-34713, CVSS 7.8, Risiko "hoch"). Es handele sich um eine Variante der MSDT-Lücken, die auch als Dogwalk bekannt ist.

Wurm-Potenzial

Zudem sticht eine Lücke im Windows Point-to-Point Protocol (PPP) hervor. Microsoft beschreibt, dass Angreifer aus dem Netz ohne Authentifizierung und ohne Nutzerinteraktion die Schwachstelle ausnutzen könnten – damit hat die Lücke Wurm-Potenzial. Es genügt dazu das Senden einer präparierten Verbindungsanfrage an den RAS-Server. Insbesondere, wenn der Port vom Internet aus erreichbar ist, sollten Administratoren den Patch rasch installieren (CVE-2022-30133, CVSS 9.8, Risiko "kritisch").

Details zu einer Lücke in Exchange, durch die Angreifer unbefugt an Informationen gelangen können, sind bereits öffentlich verfügbar (CVE-2022-30134, CVSS 7.6, hoch). Im Mail-Server dichtet Microsoft weitere fünf Sicherheitslecks ab, von denen drei den Schweregrad "kritisch" haben. Da Exchange-Lücken in der Vergangenheit stark ins Visier von Cyberkriminellen gerückt sind, schätzt Microsoft bei drei Lücken – die eine Rechteausweitung ermöglichen – ein Ausnutzen als wahrscheinlich ein.

Die Lücken verteilen sich auf viele Produkte des Unternehmens. 44 der Schwachstellen betreffen etwa das Azure-Portfolio an Cloud-Diensten. Die Liste von Microsoft ist recht ausführlich. Patches stehen im August bereit für

.NET Core

Active Directory Domain Services

Azure Batch Knoten-Agent

Azure-Echtzeitbetriebssystem

Azure Site Recovery

Azure Sphere

Microsoft ATA-Port-Treiber

Microsoft Bluetoothtreiber

Microsoft Edge (Chromium-basiert)

Microsoft Exchange Server

Microsoft Office

Microsoft Office Excel

Microsoft Office Outlook

Microsoft Windows Support Diagnostic Tool (MSDT)

RAS-Dienst Point-to-Point-Tunneling-Protokoll

Rolle: Windows-Faxdienst

Rolle: Windows Hyper-V

System Center Operations Manager

Visual Studio

Windows Bluetooth-Dienst

Windows Canonical-Anzeigetreiber

Windows Minifiltertreiber für Clouddateien (Cloud Files Mini Filter Driver)

Windows Defender Credential Guard

Windows digitale Medien

Windows-Fehlerberichterstattung

Windows Hello

Windows Internetinformationsdienste

Windows Kerberos

Windows-Kernel

Windows lokale Sicherheitsautorität (LSA)

Windows Network File System

Windows Partitionsverwaltungstreiber

Windows Point-to-Point-Tunneling-Protokoll

Windows Druckerspooler-Komponenten

Windows Sicherer Start

Windows Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP)

Windows Direkte Speicherplätze

Windows Unified Write Filter

Windows WebBrowser-Steuerelement

Windows Win32K

Administratoren sollten die Aktualisierungen so schnell wie möglich einspielen, insbesondere mit Hinblick darauf, dass eine Lücke bereits aktiv angegriffen wird. Zudem stellen die als kritisch eingestuften Sicherheitslücken eine Gefahr für die Computer- und Netzwerksicherheit dar.

(dmk)