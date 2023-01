Patentantrag: Apple will Pencil zur Farberkennung nutzen

Apple könnte seinen Bedienstift fürs iPad, den Apple Pencil, künftig mit einer neuartigen Funktion ausstatten: Der Erkennung realer Farben in der Umgebung, mit denen sich dann auch gleich auf dem Tablet loszeichnen ließe. Eine entsprechende Technik beschreibt der Konzern in einem in kürzlich publizierten Patentantrag beim US-Patent- und Markenamt (USPTO).

Ein optischer Color Sampler

Der Antrag, der vom Blog Patently Apple entdeckt wurde, spricht von einem "elektronischen Gerät mit einem optischen Sensor zum Abtasten von Oberflächen". Mit Abtasten (Sampling) ist ein sogenannter Color Sampler gemeint, der optisch erfasst, welche Farben Gegenstände beziehungsweise Oberflächen haben. Neben der Farbe könnte zudem eine Texturerkennung erfolgen. Die Informationen werden dann an ein angeschlossenes Gerät weitergegeben und in Software verfügbar gemacht.

Ganz neu ist das Verfahren nicht – schon jetzt gibt es Profigeräte, die dies beherrschen. Das Hardware-Projekt ScribblePen arbeitet zudem schon länger an einem Stift mit Farberkennung. Die Prototypen sind allerdings recht voluminös geraten. Apples Ansatz laut Patentantrag scheint hier eleganter: Die gesamte Technik verschwindet in der Stiftspitze.

Drahtlose Anbindung ans iPad

Laut Apples weiterer Beschreibung können die Messungen drahtlos von dem Stift an Geräte wie Tablets übertragen werden, damit eine abgetastete Farbe oder andere Attribute in einem Zeichenprogramm genutzt werden können. Der Farbsensor soll einen Farberkennungs-Lichtdetektor mit einer Vielzahl von Fotodetektoren integrieren, von denen jeder Licht für einen anderen Farbkanal misst. Auch ein Lichtemitter könnte eingebaut sein. Weiterhin ist der Farbsensor an das Umgebungslicht anpassbar. Darüber erfolgt ein Tuning des Systems, um die Genauigkeit zu erhöhen.

Wie üblich bedeutet ein Patentantrag von Apple nicht, dass es auch passende Produkte geben wird. Der Konzern lässt sich eine Vielzahl von Erfindungen schützen. Dies dient auch dem Schutz eigener Rechte gegenüber Konkurrenten. Manche Idee aus einem Patent landet jedoch durchaus in einer realen Hardware. Der Apple Pencil ist aktuell in zweiter Generation verfügbar. Sie ist mittlerweile seit über vier Jahren auf dem Markt.

(bsc)