The Beatles: Ein allerletzter Song – mit Hilfe von KI

Paul McCartney hat einen "letzten" Song der Beatles angekündigt. Er sei mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz entstanden, nun fertiggestellt und werde im Laufe dieses Jahres erscheinen, sagte der ehemalige Songwriter und Bassist der Band in einem Interview mit BBC Radio 4.

McCartney nannte den Titel des Stücks nicht, es sei aber wahrscheinlich eine Komposition seines 1980 getöteten ehemaligen Bandkollegen John Lennon aus dem Jahr 1978 mit dem Titel "Now And Then", vermutet Radio 4. Es befinde sich mit anderen Stücken auf einer Musik-Kassette, die Lennon kurz vor seinem Tod in seiner Wohnung für McCartney erstellt habe. Diese Kassette habe McCartney 1994 von Lennons Witwe Yoko Ono bekommen. Zwei der Demo-Aufnahmen, "Free As A Bird" und "Real Love", wurden bereits 1995 und 1996 veröffentlicht.

Durchbruch mit Jacksons Hilfe

Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz sei aus der Demo des Stücks "Now And Then" Lennons Stimme entfernt worden, damit McCartney ihn besser abmischen und vervollständigen konnte. Den Plan, den Song zu veröffentlichen, verfolgte McCartney schon länger. Mit-Beatle George Harrison habe sich aber geweigert, dabei mitzumachen mit der Begründung, Lennons Gesang sei unbrauchbar. Zudem soll die Demo-Aufnahme mit einem Störgeräusch aus Lennons Wohnung unterlegt sein. 2009 erschien bereits eine Bootleg-CD der Demo ohne Hintergrundgeräusche.

Das Projekt kam wieder in Gang durch die filmische Beatles-Dokumentation "The Beatles: Get Back" des neuseeländischen Filmregisseurs Peter Jackson aus dem Jahr 2021. Für die Dreharbeiten seien Computer trainiert worden, die Stimmen der Beatles zu erkennen und diese von anderen Geräuschen zu isolieren. Mit derselben Technik sei es möglich geworden, dass McCartney auf seiner jüngsten Tournee im vergangenen Jahr mit Lennon ein virtuelles Duett singen konnte.

Künstliche Intelligenz bekommt in jüngster Zeit zunehmend Aufmerksamkeit, vor allem durch die generative KI von ChatGPT und durch frei verfügbare Bildgeneratoren wie Midjourney und Stable Diffusion. Maschinenlernen wurde aber früher schon öffentlichkeitswirksam für musikalische Zwecke genutzt, zum Beispiel um Ludwig van Beethovens 10. Symphonie zu "vervollständigen". Das letzte offizielle Album der Beatles erschien 1970. Außer McCartney lebt noch der Schlagzeuger Ringo Starr. George Harrison starb 2001.

(anw)