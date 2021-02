Pay-VoD-Umsatz soll 2021 in Deutschland um 25 Prozent ansteigen

Das Marktforschungsinstitut Goldmedia sieht in der Corona-Krise weiterhin einen Treiber für bezahlte Video-on-Demand-Dienste (Pay-VoD, Pay Video on Demand) wie Videostreaming. In Deutschland soll das Umsatzwachstum 2021 rund 25 Prozent auf dann 3,8 Milliarden Euro ansteigen, teilte Goldmedia am Dienstag mit.

Analysen von Goldmedia auf Grundlage von VoD-Ratings.com haben ergeben, dass Pay-VoD in Deutschland 2020 ein Umsatzvolumen von 3 Milliarden Euro erreicht haben. Damit übertreffen die Umsätze von Netflix & Co. denen des linearen Pay-TVs und näherten sich den Umsätzen des deutschen Fernsehmarktes an, heißt es von den Markforschern von Goldmedia in einer Mitteilung.

Bereits im ersten Jahr der Coronavirus-Pandemie habe der Umsatz um 28 Prozent gegenüber 2019 zugenommen, während die Wirtschaftsleistung in Deutschland demgegenüber um 5 Prozent geschrumpft sei. Der Löwenanteil des Umsatzes mit 83 Prozent entfällt der Analyse von Goldmedia nach auf Abo-Streamingdienste mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Euro. Den Rest teilen sich digitale Kauf-Videos und das digitale Video-Verleihgeschäft.

Geschlossene Kinos

Dabei kommt den Streaming-Anbietern seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zugute, dass durch die geschlossenen Kinos einige potenzielle Blockbuster zuerst bei Netflix & Co. zu sehen sind. Die bisherige Verwertungskette Kino, DVD, Pay-TV und Free-TV sei 2020 ausgehebelt worden. Ursächlich sei dabei, dass Streaming-Dienste viel Geld für diese Filme auf den Tisch legen könnten.

Der Umsatz im Pay-VoD-Mark in Deutschland soll von 3 Milliarden Euro auf 3,8 Milliarden Euro in 2021 ansteigen. (Bild: Goldmedia)

Für 2021 sieht Goldmedia hier keine signifikante Veränderung, denn es sei aufgrund der unsicheren Corona-Situation nicht absehbar, wann Kinos wieder öffnen könnten. Die Nachfrage nach Pay-VoD werde deshalb weiterhin anhalten. Filmstudios würden einige Filmerstveröffentlichungen auf Streaming-Diensten planen oder auf das Jahresende verschieben.

