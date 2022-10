PayPal: Passkey statt Passwort für Apple-Nutzer

PayPal läutet das (noch ferne) Ende der Passwörter ein: Zu Beginn sind jetzt Nutzer von Apple-Geräten in der Lage, ihr Passwort bei dem Dienst gegen einen Passkey auszutauschen. Die Anmeldung erfolgt im Anschluss über ein Public-Key-Verschlüsselungsverfahren gemäß dem FIDO-Standard, das vom Nutzer hinterlegte Passwort wird überflüssig.

Die Option zur Erstellung eines Passkeys steht ab sofort bestehenden PayPal-Nutzern in den USA mit iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 Ventura in PayPals Web-App zur Verfügung und soll 2023 in weiteren Ländern angeboten werden. Auch der Support für andere Plattformen folgt, betonte der Bezahldienst. Zur Erstellung eines Passkeys müsse man sich nur einmalig mit Touch ID oder Face ID authentifizieren.

Support für Android und Windows dürfte folgen

Neben Apple haben auch Google und Microsoft Unterstützung für die passwortlose Anmeldung mit Passkeys in Aussicht gestellt. Apple hat die Funktion bereits als Teil seiner jüngsten Betriebssystem-Updates für die Allgemeinheit freigegeben, Google setzt die Option derzeit in Chrome und Android um.

Passkeys sollen das Anmelden einfacher sowie sicherer machen und Probleme wie Phishing und bei mehreren Diensten wiederverwendete, kompromittierte Passwörter aus der Welt schaffen. PayPal hofft zudem, dass Shopping-Touren dann nicht mehr ohne Kauf enden, weil Nutzer ihr Passwort vergessen haben. Ob sich auch ein neuer PayPal-Account direkt mit Passkey statt Passwort anlegen lässt, bleibt vorerst offen.

Sync über iCloud-Schlüsselbund

Passkeys werden über Apples iCloud-Schlüsselbund zwischen den Apple-Geräten des Nutzers synchronisiert, dies erfolgt mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, betont Apple. Andere Anbieter setzen auf eigene Sync-Lösungen, in Android übernimmt zum Beispiel der Google-Passwort-Manager diese Rolle. Auch Passwortverwaltungen von Drittanbietern dürften in Zukunft die Passkeys unterstützen.

Eine Anmeldung auf einem anderen Gerät bleibt möglich, solange der Nutzer sein iPhone mit dem Passkey mit sich führt: Nach der Eingabe der PayPal-ID muss dann zum Einloggen im Browser ein QR-Code mit dem iPhone eingescannt werden.

(lbe)