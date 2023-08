Paypal hat einen neuen Chef gefunden

Paypal hat einen neuen CEO und President gefunden. Alex Chriss, bislang Executive Vice President bei der Firma Intuit, tritt das Amt zum 27. September an. Das hat Paypal am Dienstag bekanntgegeben. Intuit ist vor allem für Software rund um Buchhaltung und die Vorbereitung von Steuererklärungen bekannt. Chriss steht seit 19 Jahren in Diensten dieser Firma. Derzeit leitet er das Geschäft mit kleinen Firmenkunden sowie Einzelunternehmern, das sehr hohe Wachstumsraten aufweist. Doch jetzt wechselt er zu Paypal.

Alex Chriss wird der nächste CEO Paypals. (Bild: Paypal)

Dort wird Chriss auch einen Sitz im Verwaltungsrat des Unternehmens erhalten. Der 46-Jährige hat einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften. Dan Schulman, Paypals derzeitiger Chef, hat seinen Rücktritt im Februar angekündigt. Damals hieß es, er werde bis Jahresende im Amt bleiben. Nun erfolgt die Ablöse schon ein Quartal früher. Im Verwaltungsrat Paypals wird Schulman noch bis zur nächsten Hauptversammlung im Mai kommenden Jahres tätig sein.

Erster Wechsel an der Spitze seit der Eigenständigkeit

Paypal wurde 2018 unter dem Namen Confinity gegründet. 2002 ging das Unternehmen an die Börse, war dort aber nur kurz gelistet. Denn noch im selben Jahr kaufte Ebay Paypal. Damals ergab die Fusion Sinn, lief doch ein Großteil der Ebay-Umsätze über Paypal und umgekehrt. Ebays eigener Bezahldienst Billpoint wurde in der Folge eingestellt.

2015 wurde Paypal wieder von Ebay getrennt und ist seither erneut börsennotiert. Dabei übernahm Dan Schulman, der bis dahin bei American Express gearbeitet hatte, die Leitung. Von seinem Nachfolger Chriss erwarten institutionelle Anleger eine Übernahmeoffensive. Paypals Margen sind klein, der Zukauf anderer Firmen soll Wachstum bescheren. Allerdings haben Paypal-Aktien am Dienstag rund sechs Prozent nachgegeben.

(ds)