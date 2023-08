Paypal mit eigener Kryptowährung

Der Zahlungsdienstleister Paypal hat einen Stablecoin in US-Dollar eingeführt. Das gab das US-amerikanische Unternehmen am Montag bekannt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Paypal ist damit das erste große Finanztechnologieunternehmen, das eine eigene digitale Währungen für Zahlungen und Überweisungen einsetzt.

Stablecoins sind Krypto-Assets, deren Geldwert – wie der Name schon sagt – an einen stabilen Vermögenswert gekoppelt ist, in diesem Fall den US-Dollar. Es gibt sie zwar schon seit Jahren, so Reuters, aber sie haben sich bislang noch nicht erfolgreich im Mainstream-Ökosystem für Verbraucherzahlungen durchgesetzt.

Annäherung ans Kryptogeld

Paypal nähert sich schon seit einiger Zeit der Kryptowährungswelt an. Im Herbst 2020 startete Paypal für seine US-Kunden einen Service für den Kauf, Verkauf und die Aufbewahrung von Kryptogeld. Seit März 2021 ermöglicht Paypal Nutzerinnen und Nutzern in den USA direkte Zahlungen mit Kryptowährungen. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin können seitdem zumindest bei Zahlungen in Online-Shops direkt in US-Dollar umgewandelt werden.

Nun also der eigene Stablecoin von Paypal. Dieser trägt die Bezeichnung Paypal USD und ist durch US-Dollar-Einlagen und kurzfristige US-Staatsanleihen gedeckt. Ausgegeben wird er von dem Kryptowährungsunternehmen Paxos Trust Company.

Das mag vielleicht etwas überraschen, ist doch Paxos, die Firma hinter dem Stablecoin von Binance (BUSD), Anfang des Jahres ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten. Die New Yorker Aufsichtsbehörden wiesen damals Paxos an, die Ausgabe von BUSD einzustellen. Grund für den Schritt waren Bedenken, dass Paxos den Token nicht "sicher" ausgeben kann.

Die Ankündigung von Paypal wertet Reuters denn auch als einen Vertrauensbeweis für die angeschlagene Kryptowährungsbranche, die in den vergangenen Monaten mit viel "regulatorischem Gegenwind" zu kämpfen hatte, der durch eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Zusammenbrüchen noch verschärft wurde.

Schärfere Regulierung des Kryptowährungsmarktes

Im Sommer 2021 führten Ermittlungen gegen den Stablecoin Tether zu Erschütterungen auf dem Kryptogeldmarkt. Im Zuge eines allgemeinen Kursrutsches an den Kryptomärkten im Mai vergangenen Jahres rauschten dann der bis dahin viertgrößte Stablecoin TerraUSD und der damit verbundene Coin Luna völlig ab und sorgten für gewaltige Verluste bei Investoren und Privatanlegern. Ein milliardenschweres Ökosystem rund um die Coins kollabierte in der Folge. Es war auch der Auftakt zu einer Reihe von Pleiten in der Kryptowährungsbranche.

Seit dem Zusammenbruch der Kryptohandelsplattform FTX und der Verhaftung ihres Gründers, Sam Bankman-Fried, verschärft die US-Regierung die Kontrolle der Kryptoindustrie. Anfang Juni verklagte die US-Börsenaufsicht SEC mit Binance die größte Kryptobörse der Welt. In der Zivilklage wird Binance vorgeworfen, eine illegale Börse betrieben, Gelder falsch gehandhabt und gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Im März hatte bereits die US-Kapitalmarktbehörde CTFC Klage gegen Binance und Gründer Changpeng Zhao eingereicht. Der Vorwurf: Die Kryptobörse soll Terrorfinanzierung und Geldwäsche bewusst ermöglicht und Beweise automatisch vernichtet haben. Einen Tage nach dem Vorgehen gegen Binance erhob die SEC auch Klage gegen den US-Krypto-Platzhirsch Coinbase.

Im vergangenen Monat hat laut Reuters der Ausschuss für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses zudem einen Gesetzentwurf zur Schaffung eines landesweiten Regulierungsrahmens für Stablecoins eingebracht, der sich auf Regeln für die Registrierung und das Zulassungsverfahren für Stablecoin-Emittenten konzentrieren wird.

Eine Reihe von großen Volkswirtschaften, von Großbritannien oder Kanada bis zur Europäischen Union, haben ebenfalls Regeln für Stablecoins aufgestellt. Die EU-Richtlinien sollen Kryptobörsen einhegen und anonymen Handel mit Kryptowerten erschweren. Sie werden im Juni 2024 in Kraft treten.

Metas Kryptogeld-Projekt scheitert

In für den Kryptomarkt turbulenten Zeiten startet Paypal nun also als erstes großes Fintech-Unternehmen einen eigenen US-Dollar-gestützten Stablecoin. Frühere Versuche großer Mainstream-Unternehmen, Stablecoins auf den Markt zu bringen, stießen auf den erbitterten Widerstand von Finanzaufsichtsbehörden und politischen Entscheidungsträgern. Als Facebook 2019 einen eigenen Stablecoin namens Libra vorstellte, der später in Diem ungetauft wurde, äußerten die Aufsichtsbehörden Befürchtungen, dieser könnte die globale Finanzstabilität beeinträchtigen. Der Plan war ambitioniert: Ein weltumspannendes Digitalgeld, das mit verschiedenen nationalen Währungen gekauft und wieder zurückgetauscht werden kann. Abgesichert werden sollte Libra durch einen Korb aus diversen Währungen.

Facebook musste an seinem Projekt Libra/Diem von Anfang an größere Änderungen vornehmen und renommierte Verbündete wie Mastercard, Visa, eBay, Paypal oder der Bezahldienstleister Stripe sprangen schon im Herbst 2019 wieder ab. Schließlich scheiterte das Projekt. Paypal unternimmt seit Montag nun einen eigenen Anlauf.

