Peloton löscht alle Kurse mit Kanye-West-Musik

Der US-amerikanische Sportanbieter Peloton hat alle Videokurse gelöscht, in denen Musik des Rappers Kanye West zu hören ist. Peloton bietet eine Art Streamingdienst für Fitnesskurse in unterschiedlichen Sportarten an. Außerdem verkauft Peloton Sportgeräte.

Bereits im Oktober hatte Peloton offiziell bekanntgegeben, in Zukunft keine Musik mehr von Kanye West verwenden zu wollen. Inzwischen sind offenbar auch ältere Videostreams mit Kursen gelöscht worden, in denen Wests Musik gespielt wird. Eine Suche nach "kanye west" in der Kurs-Bibliothek auf onepeloton.com wurde am Samstagnachmittag mit "Keine Ergebnisse gefunden" quittiert. Laut CNN hatte Peloton zeitweise 1800 Kursvideos mit Kanye-West-Musik im Angebot.

(Bild: jkj / heise online)

Kanye West, der sich inzwischen Ye nennt, hatte mit antisemitischen und den Nationalsozialismus verherrlichenden Äußerungen immer wieder für Entrüstung gesorgt. So trennte sich der deutsche Sportartikelhersteller Adidas nach mehrjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit im Oktober von dem Rapper. Der US-Bekleidungseinzelhändler Gap beendete bereits im September eine Kooperation mit Kanye West. Und auch Elon Musk, der sich nach seiner Twitter-Übernahme kompromisslose Meinungsfreiheit auf die Fahnen geschrieben hatte, sperrte Anfang Dezember Kanye Wests Twitter-Account.

(jkj)