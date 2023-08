Pelotons Indoor-Fahrräder lassen sich jetzt mieten statt nur kaufen

Anzeige

Nach dem Preissprung bei seinen vernetzten Fitness-Fahrrädern will Peloton neue Kundschaft mit einem niedrigschwelligeren Zugang für die hochpreisigen Heimtrainingsangebote interessieren. Anders als bisher lassen sich die Fahrradergometer Bike und Bike+ nicht nur in Raten oder einmalig kaufen, sondern nun auch kurzfristig mieten. Die monatliche Gebühr beträgt mindestens 100 Euro und enthält den Zugang zu den live oder auf Abruf verfügbaren Online-Fitnesskursen. Das Mietangebot startet heute in Deutschland, nachdem es bereits in Nordamerika verfügbar war. Allerdings gilt es nur für neue Mitglieder. Wer bereits ein Peloton-Abo hat, kann laut dem Hersteller vorerst kein Bike mieten. Per definitionem schließt das auch diejenigen aus, die bisher ein reines Digital-Abo ohne Peloton-Hardware nutzen.

Deutschsprachige Kurse und Bike-Schuhe inklusive

Als Mietgeräte stehen derzeit das Peloton Bike (99 Euro pro Monat) und das mit besserer Multimedia-Technik ausgestattete Bike+ (129 Euro pro Monat) zur Auswahl. Nicht mieten lassen sich das Laufband und das bisher nur in den USA verfügbare Rudergerät des Herstellers. Bei den Mieträdern handelt es sich womöglich nicht um neue, sondern um generalüberholte Geräte. Darauf kann man offenbar keinen Einfluss nehmen. Ein Paar Bike-Schuhe von Peloton und der kostenpflichtige Teil des Trainingskatalogs sind im Mietangebot inbegriffen.

Peloton stammt aus den USA, bietet aber über 6.000 Kurse auf Deutsch. Sie umfassen 15 Fitnessdisziplinen. Neben Cycling zählen dazu etwa Laufen, Cardio, Krafttraining, Yoga und Meditation. Außer mit dem auf dem Bike montierten Display sind die Kurse per mobiler App auf dem Smartphone und Tablet oder auf Streaming-Playern und Smart-TVs verfügbar.

Immer wieder neu mieten, ist nicht vorgesehen

Peloton betont, dass die Rückgabe des Bikes "jederzeit" möglich sei, ohne die Kündigungsfrist zu präzisieren. Ob der Hersteller die Bike-Schuhe zurückverlangt, lässt er offen. Das ist aber schon aus Hygienegründen unwahrscheinlich.

Sich für kurze Zeit ein teures Indoor-Bike zu überschaubaren Kosten zu mieten, es bei zwischenzeitlichem Desinteresse zurückzugeben und nach einer Pause erneut zu buchen, klingt eigentlich nach einer interessanten Idee. Sie ist aber von Peloton wohl so nicht vorgesehen. Zum Mietbeginn kommt nämlich eine einmalige Gebühr in Höhe von 200 Euro fürs Liefern und Aufbauen hinzu. Die Extra-Kosten machen ein stetiges "On-Off-Mietverhältnis" unattraktiv. Ist die Bestandskundschaft tatsächlich so strikt vom Mietangebot ausgeschlossen, wie vom Hersteller formuliert, wäre eine zweite Mietperiode auch gar nicht möglich.

Hingegen die Miete in einen Kauf umzuwandeln, ist kein Problem. Die gestaffelten Restpreise nennt der Hersteller auf der Produktwebseite. Neu kostet das Standard-Bike 1.445 Euro, das Bike+ 2.495 Euro. Rechnerisch ist der Kaufpreis der Hardware also bei ersterem Modell nach rund 15 Monaten und bei letzterem nach 20 Monaten "abgemietet", wenn man die Abo-Gebühr für das Videostreaming nicht berücksichtigt. Ein Zugriff auf das volle Kursangebot setzt beim Hardwarekauf zusätzlich ein Bezahl-Abo von 39 Euro voraus, während er im Mietangebot enthalten ist.

Peloton-Kurse auch ohne Hardware und Bezahl-Abo verfügbar

Das Mietangebot ist eine weitere Maßnahme Pelotons, um das einst große Interesse an den digitalen Trainingskursen wieder anzufachen. Während der Corona-Pandemie entstand um die Fitnessgeräte des Herstellers wie das Bike+ ein Hype. Nach dem Ende der sozialen Isolation flaute der Boom jäh ab und Peloton geriet mit Milliardenverlusten aus dem Tritt.

Um den Zugang niedrigschwelliger zu gestalten, hat der Hersteller bereits im Mai 2023 die Tarifstruktur des Kursangebots umgebaut und stärker von der hochpreisigen Hardware entkoppelt. Auch ohne Peloton-Geräte lassen sich in der mobilen App Anleitungen für Indoor- und Outdoor-Sportarten nutzen. Etwa 50 Videos sind kostenlos zugänglich. Für Zugriff auf alle Videokonserven und Live-Kurse fallen gestaffelt 13 oder 24 Euro pro Monat an. Das 39-Euro-Abo enthält im Vergleich dazu speziell angepasste Trainings für Peloton-Fitnessgeräte.

