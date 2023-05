Pentax´ neue Analoge wird Kompaktkamera mit Handaufzug

In einem YouTube-Video hat Ricoh Imaging, Inhaber der Marke Pentax, beschrieben, wie die Entwicklung der im vergangenen Jahr angekündigten neuen analogen Kamera derzeit abläuft. Einen Termin für die Markteinführung oder Bilder des Geräts gibt es noch nicht, aber inzwischen ist klar, um welche Art Kamera es sich handeln wird.

Ricoh-Entwickler Takeo Suzuki, der sich auch TKO nennt, erklärt darin, dass sein Team an einer Kompaktkamera mit fest verbautem Objektiv arbeitet. Der Transport des Films wird manuell mittels eines Hebels erfolgen, also ganz so, wie es Jahrzehnte bei Kompaktkameras und Spiegelreflexen üblich war.

Analoges Gerät für junge Menschen

Als Grund gibt TKO an, dass man vor allem jungen Menschen die vollständige Erfahrung des analogen Fotografierens nahe bringen will. Bereits zuvor hatte Ricoh angegeben, dass in Japan und weltweit bei den heutigen digital natives eine starke Nachfrage nach neu produzierten analogen Kameras besteht. Dementsprechend besteht auch das Entwicklerteam für die Kamera aus älteren wie jüngeren Ingenieuren.

Bei bereits in Rente befindlichen Entwicklern hatte Ricoh auch Feedback zu den ersten Entwürfen für den neuen Mechanismus zum Filmtransport nachgefragt. Die wiesen dann auf zahlreiche Fehler hin, sodass jetzt Änderungen fällig werden. Die Konstruktion soll sich dann auch für künftige analoge Spiegelreflexkameras eignen, so TKO. Zu diesen machte er keine weiteren Angaben.

Verschluss und Fokus noch unbekannt

Ebenso erwähnte der Entwickler nicht, ob auch der Verschluss der Kompaktkamera mit mechanischem Aufzug gespannt werden muss. Genauso ist noch unklar, wie Belichtungsmesser oder ein etwaiger Autofokus realisiert werden. Frühere Kameras für 35-Millimeter-Film arbeiteten oft mit einer Mikrozelle als Stromversorgung für den Belichtungsmesser, der Rest wie Filmtransport und Schärfe wurden manuell bedient.

(nie)