Periskop-Objektiv in künftigen iPhones

Apple plant für künftige iPhone-Generation offenbar ein neuartiges Zoom-Objektiv. Davon geht Ming-Chi Kuo aus, ein bekannter Analyst vom Investmenthaus TF International Securities aus Taiwan. In einem neuen Bericht an Investoren schreibt er, dass Apple ab 2022 so genannte Periscope Telephoto Lenses verbauen will. Mit solchen Objektiven wären höhere optische Zoom-Leistungen möglich, die deutlich über den aktuellen Zweifach-Zoom in einzelnen Objektiven des Konzerns hinausgehen (das iPhone 11 kommt dank drei Bildsensoren insgesamt auf einen Vierfach-Zoom).

Optisch plus digital = hoffentlich scharf

Periskop-Objektive erreichen aktuell in Smartphones optische Zoom-Raten von fünf, es wird aber auch mit optischen Zehnfach-Zooms experimentiert. In Verbindung mit digitalem Zoom ergeben sich so beeindruckende Leistungen, auch wenn es dann teils unscharf wird.

Welche Art von Periskop-Objektiv Apple in den kommenden Jahren verbauen möchte, gab Kuo nicht an. Die Komponenten sollen von Sunny Optical aus China und Semco aus Korea stammen, sie werden beide angeblich schon in der zweiten Jahreshäfte 2020 in die Lieferkette eintreten – neben dem bisherigen Lieferanten Genius Electronic Optical.

Mehr Zoom bei kleinerer Baugröße

Apple beschäftigt sich schon seit längerem mit Persiskop-Objekteiven. Schon vor nicht ganz einem halben Jahrzehnt wurden Patentanträge bekannt, in denen mehrere Linsen kombiniert wurden, um bessere Zoomraten zu erreichen. Die einzelnen Komponenten sollen dabei sogar faltbar sein.

Aktuell verbaut Apple drei Kamerasysteme in seinen Topgeräten der Baureihe iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Mit dem "iPhone 12" könnte auch noch ein LIDAR-Sensor für verbesserte Augmented Reality (AR) hinzukommen. Selbiger steckt auch schon im aktuellen iPad Pro. Das "iPhone 12" wird vermutlich im September vorgestellt und könnte dann spätestens im Oktober auf den Markt kommen. (bsc)