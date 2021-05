Programmiersprachen: Perl 5.34 - Vorbereitungen auf größere Umbrüche

Knapp ein Jahr nachdem die Weiterentwicklung der Programmiersprache offiziell auf GitHub verlagert wurde, legt das Perl-Entwicklerteam rund um SawyerX das neue stabile Release Perl 5.34 vor. Die bereits am 20. Mai freigegebene Version schenkt allen in Perl Programmierenden insbesondere eine Ausnahmebehandlung wie sie von [Try::Tiny] oder [Try::Catch] her bekannt ist und geschätzt wird. Lediglich für Rückgabewerte braucht es nun einen umgebenden do-Block. Es ist die erste grundlegend neue Funktionalität in Perl seit Einführung von Signaturen im Jahr 2014 mit Version 5.20.

Vorbereitungen für Perl 7

Die Neuerung darf sicherlich auch als ein erster Probelauf für das kommende, lang erwartete Objektsystem Corinna gelten. Ansonsten finden sich im Update, das auch die Basis für das geplante Perl 7 schaffen soll, kleinere Ausbesserungen wie die neue, alternative und konsistentere Schreibweise für Oktalzahlen '0oddddd'. Innerhalb regulärer Ausdrücke dürfen jetzt Inhalte von Spezialausdrücken wie beispielsweise Quantoren, die in geschweifte Klammern gesetzt sind, mit Leerzeichen formatiert werden. Darüber hinaus hat das Perl-Team vor allem unter Windows eine Reihe kleinerer Reibungspunkte rund um Win32 gelöst – dabei wurde auch Code entfernt, der noch auf Windows-Version vor Windows 2000 abzielte.

Blick nach vorn

Als Reaktion auf die Governance-Unwägbarkeiten aus dem vergangenen Jahr kam zur umfangreich aktualisierten Dokumentation die Seite perlgov hinzu, auf der beschrieben ist, wie die Perl-Gemeinschaft in Zukunft ohne Larry Wall Entscheidungen treffen will. Die künftige Organisation beruht im Wesentlichen auf einer Gewaltenteilung zwischen einem administrativen, dreiköpfigen "Steering Council" sowie Entwicklerinnen und Entwicklern des "Core Team". Ersteres Gremium trifft die wesentlichen Entscheidungen, kann aber vom zweiten umbesetzt werden.

Die Freigabe von Perl 5.34 wird auch die letzte Amtshandlung von SawyerX sein, der nach vier Jahren von allen Ämtern zurücktritt. Alle Details rund um das neue Release lassen sich wie üblich im perldelta nachvollziehen, beziehungsweise im Perl5-Repository auf GitHub verfolgen.

Siehe dazu auch:

Perl bei heise Download

(map)