Persönlichkeitsspaltung: Bug lässt mehrere HomePods gleichzeitig anworten

Besitzer von Apples Siri-Lautsprechern HomePod und HomePod mini berichten seit mehreren Wochen über ein störendes Problem bei der Bedienung der Sprachassistentin. Dabei melden sich mehrere der Speaker gleichzeitig, wenn man diese mit "Hey Siri" anzusprechen versucht. Das kann bei einem größeren Setup im Heim zu einer Kakofonie werden, zudem werden dann Kommandos womöglich nicht korrekt entgegengenommen beziehungsweise Antworten nicht verstanden.

Normalerweise ist Siri brav

Üblicherweise reagiert beim HomePod nur eine Siri – nämlich jene, die sich dem Nutzer am nächsten befindet. Zwar hören alle der Geräte bei aktivierter Sprachassistentin mit, doch wird dann intern ausgewürfelt, welcher HomePod Priorität hat. Doch seit einigen Versionen der HomePod-OS-Firmware scheint das nicht mehr richtig zu funktionieren – und zwar bis hoch auf die erst Mitte Februar erschienene Version 16.3.2. Das berichtet unter anderem 9to5Mac.

Teilweise kommt es dadurch auch dazu, dass zwei HomePods versuchen, einen angefragten Job zu erledigen. Will man beispielsweise eine HomeKit-Lampe schalten, teilen zwei HomePods mit, dies zu verarbeiten. Anschließend meldet einer der beiden Vollzug, der andere gibt an, dabei gescheitert zu sein. Gleiches gilt bei anderen Funktionen wie etwa dem Setzen eines Alarms; teilweise werden solche Befehle sogar doppelt oder dreifach ausgeführt.

Workarounds eher unbefriedigend

Noch ist unklar, was das Problem auslöst. Einen echten Workaround gibt es für Betroffene nicht. Wenn der Bug zu sehr nervt, kann man den "Hey Siri"-Empfang bei einzelnen HomePods deaktivieren und beispielsweise nur noch einen HomePod aktiv lassen. Dies erfolgt über die Home-App oder direkt am Lautsprecher, falls sich nicht wieder mehrere melden. Schließlich lässt sich "Hey Siri" auch ganz abdrehen. Dann muss man den HomePod kurz berühren, um ihn in den Befehlsmodus zu versetzen. Doch bequem ist das nicht.

Für Apple sind die HomePods und vor allem HomeKit seit Längerem eine offene Baustelle. So fehlt nach wie vor die seit letztem Sommer versprochene sogenannte neue HomeKit-Architektur, die Smart-Home-Geräte responsiver und weniger störanfällig machen soll. Das Problem: Der erste Rollout des neuen Systems war im Rahmen von iOS 16.2 krachend gescheitert und musste deshalb Ende letzten Jahres wieder zurückgezogen werden. Nun soll das neue HomeKit-Innenleben mit iOS 16.4 erscheinen, das aktuell in der Betaphase ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)