Peugeot 2008 Facelift: Elektroauto mit leicht vergrößerter Batterie

Seit Ende 2019 verkauft Peugeot die zweite Generation des SUV 2008. Sie ist deutlich größer als der Vorgänger und verkauft sich europaweit gut. Das ist wenig verwunderlich, denn einerseits ist sie mit rund 4,3 m etwa so lang wie ein VW Golf, hat aber das von vielen Kunden so geschätzte Format SUV. Einen gewissen Anteil am bisherigen Erfolg hatte auch der Umstand, dass es einen batterieelektrischen Antriebsstrang gibt. Knapp 11 Prozent aller bisher verkauften 2008 hatten den E-Antrieb eingebaut. Nun schärft Peugeot den 2008 bei Design, Infotainment und E-Motor nach.

Die optischen Veränderungen bleiben im Rahmen dessen, was bei einer Überarbeitung üblich ist. Kunststoff wurde umgeformt, das Innenleben der Leuchten vorn und hinten verändert. Das Tagfahrlicht mit den markanten Krallen bekam eine andere Position. Ob das SUV auf die Art modernisiert tatsächlich hübscher geworden ist, möge der Leser bitte allein entscheiden.

Unveränderte Verbrenner

Die Verbrennungsmotoren bleiben unverändert. Es gibt einen 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner, der mit 74 und 96 kW angeboten wird. Weiterhin im Sortiment bleibt der 1,5-Liter-Diesel mit 96 kW. Die stärkeren Ausführungen sind an eine Achtgang-Wandlerautomatik gekoppelt. Im kommenden Jahr soll noch ein Vollhybrid mit Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe folgen, der 100 kW bietet. Diese Maschine zieht Stück für Stück auch in andere Modelle von Stellantis ein.

Etwas mehr Reichweite

Das technische Upgrade für den elektrischen Antriebsstrang wurde im vergangenen Jahr schon vorgestellt. Bisher war der Antrieb in zahlreichen Modellen identisch: 50-kWh-Batterie, jeweils 100 kW DC-Lade- und Motorleistung. Die Motorleistung steigt auf 115 kW. Dazu wird es zwei Batterien geben, die einen Energiegehalt von 51 oder 54 kWh haben. Im e-2008 ist die etwas größere Version eingebaut. Die versprochene Reichweite im WLTP steigt von bislang maximal 341 auf 404 km. Der Fortschritt ist also übersichtlich. Unverändert auch der Verbrauch im WLTP, der weiterhin bei 15,9 bis 16,1 kWh/100 km, obwohl Stellantis in anderen Modellen die bessere Effizienz des E-Motors hervorhebt.

Kein Fortschritt beim Laden

Keinen Fortschritt gibt es auch beim Laden. Es bleibt bei 100 kW an der Gleichstromladesäule. An Wechselstrom kann serienmäßig mit maximal 7,4 kW geladen werden, allerdings nur auf einer Phase. Diese Ladeleistung lässt sich in Deutschland also in der Regel nur an öffentlichen Ladesäulen komplett nutzen. Eine gewöhnliche Wallbox verteilt ihre 11 kW auf drei Phasen. Da der e-2008 serienmäßig nur eine ansprechen kann, ist hier also bei 3,7 kW Schluss. Wer an Wechselstrom schneller laden möchte, muss für rund 1200 Euro den Dreiphasenlader bestellen, der dann 11 kW bietet. Eine Wärmepumpe ist dagegen serienmäßig.

Bild 1 von 7 Peugeot 2008 Facelift 2023 (7 Bilder) 700.000 Exemplare der zweiten Generation des 2008 hat Peugeot seit 2019 verkauft. Knapp 11 Prozent hatten den Elektroantrieb eingebaut.

(Bild: Peugeot)

Immer mit 10-Zoll-Bildschirm

Aufgebessert hat Peugeot auch das Infotainmentsystem. Der Bildschirm in der Mitte ist nun immer 10 Zoll groß, zuvor waren es im Basismodell 7 Zoll. Allerdings machen die Franzosen weiterhin einen Unterschied in der Auflösung, denn nur die beiden teuren Ausstattungslinien sind mit einem Bildschirm mit "HD-Technologie ausgestattet", heißt es im Beipackzettel. Wichtiger erscheint jedoch, dass Peugeot auch die Menüführung überarbeitet hat. Sie soll intuitiver als bisher zu bedienen sein, was nur zu begrüßen wäre.

Das induktive Ladegerät für Smartphones lädt ab sofort mit 15 statt 5 Watt, Android Auto und Apple CarPlay lassen sich kabellos einbinden. Neu in der "MyPeugeot"-App sind mehrere Funktionen. So kann unter anderem auf Wunsch ein virtuelles Wartungsbuch angelegt werden, in dem alle Werkstattvorgänge und Rechnungen hinterlegt werden können. Ziele können in der App definiert und an das Navi im Auto geschickt werden.

Noch keine neue Preisliste

Der überarbeitete 2008 kommt im Sommer 2023 auf den Markt. Noch nennt Peugeot keine Preise, wir gehen aber nur von einer geringen Verteuerung aus. In der Preisliste vom April 2023 steht das Basismodell mit 27.100 Euro drin. Diesel- und Elektroversion waren erst ab der erheblich besser ausgestatteten Variante "Allure+" zu haben, eine Politik, die Peugeot vermutlich beibehalten wird. Sie macht den e-2008 teuer: Sein Einstiegspreis liegt bei 41.000 Euro.

(mfz)