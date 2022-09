Philips Fidelio S1: Flexibler Laufsprecher mit Ambilight

10 Jahre ist es nun schon wieder her, dass TP Vision die TV-Marke Philips in Europa übernommen hat. Zum Jubiläum kehrt Philips zwar nicht auf die IFA zurück, nutzt die Gelegenheit aber, seine neuesten Produkte im Rahmen einer eigenen Veranstaltung in Berlin vorzustellen.

Im Audiobereich ist dabei ein Highlight der Lautsprecher Fidelio F1, in dem ein 1-Zoll-Hochtöner, ein nach oben angewinkelten 2,5-Zoll-Treiber und einen 3,5-Zoll-Tieftöner mit zwei passiven Radiatoren steckt. Nach Wunsch kann er als Mono-Lautsprecher, durch Pairing als Stereopaar oder auch zusammen mit der bereits vor einiger Zeit angekündigten Soundbar Fidelio B1 des Unternehmens als Satelliten-Lautsprecher betrieben werden kann.

In letzterem Fall schaltet die Box automatisch vom Dreiwege- in den Zweiwege-Betrieb und nutzt den dritten, nach oben gerichteten Treiber, um die Höheninformationen von Dolby-Atmos-Soundtracks über die Decke zum Zuhörer zu schicken. Die Soundbar hat selbst ebenfalls Dolby-Atmos-Reflexionslautsprecher eingebaut.

Philips' Lautsprecher Fidelio S1 lässt sich in verschiedensten Konfigurationen betreiben. (Bild: c't / Nico Jurran)

Zwei Fidelio FS1 können aber auch als erweiterter linker und rechter Audiokanal verwendet werden, wenn sie mit einem kompatiblen Ambilight TV gekoppelt sind. Der Fernseher gibt dann nur den Center-Kanal wieder. Weiterhin ist es möglich, Philips’ Subwoofer Fidelio W1 mit dem F1 zu koppeln, um einen satteren Klang zu erhalten. Das System erkennt laut Philips die jeweils verwendeten Komponenten automatisch und passt die Einstellungen entsprechend an.

Lichtstimmung

Apropos Ambilight: Der FS1 ist mit LEDs auf der Rückseite ausgestattet, die nach dem von Philips-TVs bekannten Beleuchtungssystem funktionieren, das die Farben entsprechend den aktuellen Inhalten auf dem Bildschirm anpasst. Im Zusammenspiel mit einem passenden Fernseher kann der Lautsprecher Ambilight nach Angaben des Herstellers "in den Raum hineintragen".

Steht keine “Ambilight-Quelle” zur Verfügung, ist der S1 auf Wunsch in der Lage, selbst ein Lichtspiel zu inszenieren, das sich laut Hersteller an die gerade abgespielte Musik richtet. Alternativ kann man die LEDs aber auch einfach in einer gewünschten Farbe leuchten lassen.

Philips ruft für einen einzelnen Fidelio S1 349 Euro auf. Die Soundbar Fidelio B1 schlägt nun mit 899 Euro zu Buche, nachdem sie zunächst 799 Euro kosten sollte. Laut Philips ist die Preiserhöhung aufgrund der Kostenentwicklungen bei der Produktion nötig geworden. Der Subwoofer kostet 549 Euro, womit der Gesamtpreis des Systems mit Soundbar, zwei S1-Boxen und einem Subwoofer bei 2145 Euro liegt.

(nij)