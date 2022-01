Philips Hue: Kaminfeuer und Kerzenlicht in der App

Signify hat zwei neue Beleuchtungsmodi für die smarten Leuchten von Philips Hue angekündigt. Bis Ende März sollen die Modi "Kerze" und "Kamin" in der App für die smarten Lämpchen integriert werden, verspricht Signify. Älteren Leuchtmitteln von Philips Hue werden diese beiden Modi aber nicht zur Verfügung stehen: Sie funktionieren laut Signify nur mit Hue-Produkten, die sowohl Zigbee als auch Bluetooth unterstützen.

Die ersten dieser Lämpchen hat Philips 2019 verkauft, ältere Modelle gehen leer aus. In der Philips-Hue-App will Signify nach Release anzeigen, welche der Lämpchen die neuen Beleuchtungsmodi unterstützen.

Neue Outdoor-Lampen

Neben den neuen App-Funktionen hat Signify außerdem eine frische Outdoor-Lampe vorgestellt. Die Wandleuchte Inara soll mit ihrem klassischen Look Vintage-Charme versprühen und hat eine austauschbare LED-Lampe in Filament-Optik. Farbvariationen bietet die kommende Inara nicht, stattdessen lässt sich die Lampe in Weißvariationen einstellen.

Die Philips Inara soll am 8. Februar auf den Markt kommen und 100 Euro kosten. Mit 140 Euro etwas teurer wird eine neue Variante der bereits erhältlichen Outdoor-Lampe: Die Calla gibt es ab dem 8. Februar auch im Edelstahl-Look. Im Gegensatz zur Inara kann die Calla Farben anzeigen. Der Preis von 140 Euro für die Edelstahl-Calla entspricht dem des bisher verfügbaren schwarzen Modells.

In den USA bietet Philips künftig zudem zwei weitere Outdoor-Modelle an. Lucca ist eine Art Hybrid zwischen Inara und Calla: Sie wird wie Inara an der Wand angebracht, erinnert optisch aber eher an die Calla-Lampe und kann Farben darstellen. Sie kostet 100 US-Dollar. 160 US-Dollar kostet die minimalistische Wandleuchte Resonate, die weiße Töne sowie Farben ausgibt. Beide Modelle sind aktuell nicht für den deutschen Markt angekündigt.

(dahe)