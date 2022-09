Philips Hue: App gaukelt Einbrechern Anwesenheit vor

Signify hat zur IFA eine neue Funktion für seine Hue-Leuchten angekündigt, die Schutz vor Einbrechern bieten soll: "Mimic Presence" soll durch automatische Beleuchtung auch in Abwesenheit der Bewohner suggerieren, dass jemand zuhause ist – auf Kosten von zusätzlichem Stromverbrauch.

Dazu werden festgelegte Hue-Leuchten auf Wunsch automatisch zu den Zeiten an- und abgeschaltet, zu denen sie üblicherweise in Anwesenheit genutzt werden. Die über die Hue-App gesteuerte Funktion stellt also die typischen Nutzungsmuster nach, um hoffentlich auch besonders aufmerksame Einbrecher zu täuschen. Laut Signify können Leuchten individuell für die Funktion aktiviert werden. Außerdem soll es möglich sein, das Feature nur dann aktivieren zu lassen, wenn es draußen dunkel ist. "Mimic Presence" soll ab Anfang September in der Hue-App verfügbar sein.

Die Lightuide-Lampen von Signify. (Bild: Signify)

Auch Hardwareprodukte stellte Signify anlässlich der IFA in Berlin vor. Dazu gehören mehrere smarte "Lightguide"-Lampen mit Leuchtstab, die in drei verschiedenen Formen erhältlich sein sollen. Sie kommen im 4. Quartal in den Handel und kosten zwischen 85 und 100 Euro. Zusätzlich zu den Lampen will Signify schmuckvolle Kordelhalterungen für 50 Euro anbieten.

Lightstrips fürs Gaming

Schließlich hat Hue neue Gradient-Lightstrips angekündigt, die sich vor allem zum Einsatz am Gaming-Monitor eignen: Sie können mehrere Farben gleichzeitig darstellen und somit für die passende Beleuchtung beim Zocken sorgen. Mithilfe der Philips Hue Sync Desktop App passen sich die LED-Streifen automatisch an das Geschehen auf dem Monitor an.

Die neuen Gradient Lightstrips gibt es in drei verschiedenen Größen: Die kleinste Version kostet 150 Euro und eignet sich laut Hersteller für den Einsatz an Monitoren von 24 bis 27 Zoll. Die mittlere Variante deckt für 220 Euro Bildschirme zwischen 32 und 34 Zoll ab. Für 260 Euro gibt es außerdem ein Set für besonders enthusiastische Gamer, die einen Setup mit drei Monitoren benutzen. Alle drei Versionen sollen ab dem 13. September erhältlich sein.

