Phone (2): Neues Nothing-Handy kommt noch 2023

Die Tech-Firma Nothing arbeitet bereits an ihrem zweiten Handy. Das bestätigte Grüner Carl Pei im Gespräch mit dem Magazin Inverse. Das Phone (2) soll demnach noch im späteren Verlauf des Jahres in den USA auf den Markt kommen, zum Launch in anderen Regionen äußerte sich Pei nicht explizit.

Das Nothing-Erstlingswerk Phone (1) war in den USA nicht im großen Rahmen in den Handel gekommen und wurde stattdessen vorrangig in Europa und Asien angeboten. Beim zweiten Modell habe man die USA zum Hauptmarkt erkoren, sagte Pei gegenüber Inverse. Was das für den Marktstart in Deutschland bedeutet, ist offen.

Im Vergleich zum Phone (1) soll das Phone (2) wohl mit höherwertiger Hardware ausgestattet sein, verriet der Nothing-Gründer – er sprach von einem "Premium"-Gerät. Das neue Modell sei ein "Schritt nach vorne" für das junge Unternehmen, das neben dem Phone (1) bereits mehrere In-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht hat.

Bei seinem ersten Smartphone setzte Nothing auf eine langwierige Promotionskampagne mit mehreren Livestreams, die den Hype schüren sollten. Immer wieder ließ Nothing dabei kleine Informationen durchsickern, bis das Handy im vergangenen Sommer endlich auf den Markt kam.

Mittelklasse mit Coolness-Faktor

Abseits des Hypes erwies sich das Nothing Phone (1) als solides Mittelklasse-Handy mit Coolness-Faktor, das mit einem Preis von 470 Euro zum Marktstart etwas teurer war als vergleichbare Modelle der Konkurrenz. Von der hob sich das Phone (1) vor allem über sein Design ab: Es hat einen kantigen Metallrahmen und zeigt auf der Rückseite mehrere LED-Leuchtleisten, die bei Anrufen und Benachrichtigugnen blinken können.

Das Nothing Phone (1) hat eine Dualkamera mit 50-Megapixel-Hauptkamera (Sony-IMX766-Sensor) und einer Ultraweitwinkelknipse mit ebenfalls 50 Megapixel. Herzstück des Handys ist der Mittelklasse-Chip Snapdragon 778G+ von Qualcomm.

