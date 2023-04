Phone Link: Verbindung zwischen Windows und iMessage künftig für alle möglich

Microsoft hat ein Update seiner Phone-Link-App veröffentlicht, mit der zum ersten Mal auch iPhones unterstützt werden. Mit der Software können Nutzer eines Windows-11-PCs ihren Computer mit einem iOS-Gerät verbinden und darüber iMessage-Nachrichten senden und empfangen können. Außerdem sind Telefonate möglich und es können Benachrichtigungen vom iPhone empfangen und auf dem PC angezeigt werden.

Bis Mitte Mai sollen alle Nutzer Zugriff auf die iPhone-Funktionen in Phone Link haben, kündigte Microsoft an. Der Veröffentlichung war eine mehrmonatige Vorschauphase vorausgegangen. Das Update werde für 39 Sprachen in 85 Ländern bereitgestellt.

iMessage mit Einschränkungen

Technisch realisiert Microsoft den Nachrichtentransfer über Bluetooth, weshalb sich beide Geräte in direkter Nähe zueinander befinden müssen. Dadurch gibt es auch einige Einschränkungen, wie Microsoft in einem Blogeintrag anmerkt: Bilder und Videos können auf diese Weise nicht verschickt werden. Auch Gruppen-Chats über iMessage sind hierüber nicht möglich. Vorausgegangene Gesprächsverläufe sind ebenfalls nicht abrufbar, sondern nur frisch eingegangene Nachrichten.

Während bei Verbindungen mit Android-Geräten auch das Ausführen von Apps des Telefons auf dem PC möglich ist, müssen iPhone-Nutzer hierfür weiterhin ihr Gerät in die Hand nehmen. Auch die Fotos-App des iPhones ist nicht in Phone Link integriert. Hierfür bietet Microsoft aber eine iCloud-Schnittstelle in seiner Fotos-App in Windows 11 an.

Keine Verbindung zu iPad oder Mac

Die Phone Link App für iOS funktioniert mit Geräten, die iOS 14 oder neuer unterstützen. Für das iPad oder Macs gibt es keine Möglichkeit, die Geräte auf diesem Wege zu verbinden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mki)