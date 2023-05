Photovoltaik: 3-millionste Solarstromanlage installiert

In Deutschland gibt es seit dem gestrigen Pfingstmontag drei Millionen Solarstromanlagen, die der Bundesnetzagentur gemeldet wurden. Die Solarstromleistung habe die Marke von 70 GW überschritten, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) mit. Auf Eigenheimen gebe es nun doppelt so viele Solarstromanlagen wie im ersten Quartal des Vorjahres.

Die erste Million an Solarstromanlagen, die der Bundesnetzagentur gemeldet wurden, wurde im Jahr 2011 erreicht, die zweite im Jahr 2020, schreibt der BSW. Anfang 2024 könnte das viermillionste Photovoltaik-System installiert werden. Jeweils ein Drittel der in Deutschland bislang installierten Photovoltaikleistung wurde laut BSW auf privaten Gebäuden, ein Drittel auf Gewerbebauten und ein Drittel in ebenerdig errichteten Solarparks installiert. Außer den 3 Millionen PV-Systemen seien auf deutschen Dächern 2,6 Millionen Solarthermie-Systeme installiert. Damit deckten vor allem Privathaushalte Warmwasser- und Raumwärmebedarf.

215 GW Solarstrom bis 2030

Wer in Deutschland eine Photovoltaikanlage betreiben will, muss darüber den Netzbetreiber informieren und die Anlage ins Marktstammdatenregister eintragen. Das gilt auch für Steckersolaranlagen, Balkonkraftwerke genannt. Allerdings ist davon auszugehen, dass nicht alle dieser Anlagen gemeldet wurden. Laut Marktstammdatenregister gibt es 206.550 Anlagen unter 1kW. 102.289 wurden vor dem 1. Januar 2023 gebaut. Das heißt, in diesem Jahr wurden etwa 100.000 neue Balkonkraftwerke installiert.

Die jährliche produzierte Solarstrom der in Deutschland installierten PV-Anlagen reiche aus, um mehr als 10 Prozent des heimischen Strombedarfs zu decken, schreibt der BSW. Die Bundesregierung sieht in ihrer Photovoltaik-Strategie vor, dass als Zwischenziel bis 2030 Solarstrom-Anlagen mit insgesamt rund 215 GW installiert sein sollen.

"Um das gewünschte Solarisierungstempo zu erreichen, müssen wir in den kommenden vier Jahren jedes Jahr rund 30 Prozent mehr Solarstromleistung installieren als im jeweiligen Vorjahr", erklärte BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Im vorigen Jahr sei dieses Ziel erreicht worden.

