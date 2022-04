Photovoltaik: Ikea investiert in Deutschland und Spanien 340 Millionen Euro

Der Möbelhauskonzern Ikea investiert 340 Millionen Euro in den Aufbau von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland und Spanien. 19 Standorte in Deutschland arbeiten nach Angaben des Unternehmens bereits mit erneuerbarer Energie. Angesichts stark steigender Energiepreise wird die eigene Stromproduktion immer interessanter für Privathaushalte und Unternehmen. Ein Beitrag der c't zeigt, wann sich Photovoltaikanlagen für das eigene Hausdach lohnen und was dabei beachtet werden sollte.

Ingka Investments, die Investmentgesellschaft der Ingka Gruppe, zu der Ikea gehört, erwirbt neun Photovoltaik-Projekte von dem Solarkraft-Unternehmen Enerparc. Ziel sei es, zukünftig alle Einrichtungshäuser und Lager in den beiden Ländern mit Solarenergie zu versorgen und sogar mehr zu produzieren, als Ikea selbst verbraucht.

Photovoltaik-Strom für 140.000 Haushalte

Die Projekte in Deutschland und Spanien sollen voraussichtlich Ende 2022 baureif und die Bauarbeiten im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Geplant sind 300 Megawatt (MW) Energiekapazität in vier Projekten in Deutschland und 140 Megawatt, verteilt auf fünf Projekte in Spanien. Die erwartete Produktion entspreche dem Stromverbrauch von rund 140.000 europäischen Haushalten.

Ikea will bis zum Jahr 2030 weltweit klimapositiv werden, also mehr Treibhausgasemissionen reduzieren als entlang der Wertschöpfungskette ausgestoßen werden. Bereits seit 2020 erzeugt die Kette mit ihren 54 Standorten in Deutschland mehr erneuerbare Energie, als im gesamten Betrieb verbraucht wird.

Ikea verkauft künftig auch Ladestationen

Zusammen mit seinem Partner Svea Solar ist Ikea seit einiger Zeit auch selbst als Verkäufer von Solarenergie-Anlagen aktiv. Neben Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichern wollen die beiden Unternehmen künftig auch Ladestationen zum Aufladen von Elektroautos anbieten.

(mki)