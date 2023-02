Pi and more: Anmeldung für Vorträge und Workshops läuft

Die nach eigener Aussage größte Community-Veranstaltung rings um Raspberry, Arduino und mehr, die Pi and more, kehrt zurück. 2023 findet sie am 22. April (9 bis 19 Uhr) in Trier statt. Organisiert wird sie vom CMD (Computer, Menschen, Dinge) e.V. und der Hochschule Trier, die auch zugleich der Veranstaltungsort ist (Anfahrt auf den Seiten der Hochschule).

Bei den Themen der Ausstellung und den Vorträgen ist man nicht auf den namensgebenden Raspberry Pi beschränkt.

Besucher (einzeln oder in Gruppen) müssen sich für Tickets online registrieren. Der Eintritt ist frei. Plätze für Workshops werden erst vor Ort vergeben. Frühzeitiges Erscheinen kann daher wichtig sein.

Gesucht werden Personen/Gruppen, die ihr Hard- oder Softwareprojekt oder auch allgemeine Themen vorstellen beziehungsweise darüber diskutieren möchten, beispielsweise Erste Schritte mit dem Raspberry Pi, Programmierung oder auch tiefgehenden Hardware-Tutorials. Dabei muss es trotz des Veranstaltungsnamen nicht nur um den Raspberry Pi gehen, auch Beiträge zu anderen Embedded-Systemen und Microcontrollern sind willkommen, gleichgültig ob für Einsteiger oder Profis. Da der Veranstalter als gemeinnütziger Verein ausschließlich aus Spenden finanziert wird, können keine Honorare gezahlt werden.

Wer selbst einen Vortrag (20 Minuten Vortrag + 5 Minuten Diskussion oder 45 Minuten Vortrag + 10 Minuten Diskussion, beides ohne Begrenzung der Zuschauerzahl) oder einen Workshop (50 oder 110 Minuten, bis zu 30 Teilnehmer) beitragen möchten, muss sich bis zum 26.März 2023 anmelden.

Bei den Workshops steht ein mit Raspis ausgestatteter Raum bereit. (Bild: Pi and more)

Für Workshops kann der Veranstalter einen Raum mit 10-20 fertig eingerichteten und angeschlossenen Pis (Raspberry Pi Modell B mit Raspbian) zur Verfügung stellen. Bis spätestens zum 1. April werden alle Anmelder informiert, ob ihr Beitrag angenommen wurde.

