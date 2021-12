Pi und Lego: Raspberry Pi Build HAT verbindet beide Welten

Das Raspberry Pi Build HAT, auf dem ein Pi 2040 arbeitet, verbindet RasPis mit Lego-Technik-Motoren und -Sensoren, wie sie beispielsweise in den Lego-Education-Sets enthalten sind. Abstand, Farbe und Kräfte können so gemessen und per Python-Programm ausgewertet werden. Eine entsprechende Python-Bibliothek ist per Download erhältlich.

Die Motoren und Sensoren des Lego Education Sets können mit dem Raspberry Pi verbunden werden.

Die kleine Platine steuert auch die in verschiedenen Größen erhältlichen Winkelmotoren und liest deren Encoder aus, sodass die Motor-Drehwinkel genau überwacht werden können, eine Voraussetzung für den Bau von exakt steuerbaren Robotern oder kleinen Maschinen.

Roboter können durch die Auswertung der Drehwinkel-Sensoren in den Motoren genau gesteuert werden.

Die Stromversorgung der Motoren, Sensoren und des RasPis erfolgt durch das HAT. Allerdings ist dazu ein externes Netzteil mit Hohlstecker erforderlich, das 8V und 6A liefern sollte. Auch ein entsprechender Akkupack ist verwendbar.

Das Raspberry Pi Build HAT kann auf alle Raspberrys mit 40poliger Kontaktleiste aufgesteckt werden, auch auf den Tastatur-Computer Raspberry Pi 400. Neben den Teilen der Education-Sets sind viele weitere Lego-Technik-Komponenten verwendbar. Eine entsprechende Liste ist online verfügbar.

Das HAT (Preis: ca. 25 €) sowie das Netzteil (ca. 15 €) sind jetzt in Deutschland bei mehreren Onlinehändlern lieferbar.

Diese Online-Händler liefern das Raspberry Pi Build HAT.

(hgb)