"Pikmin": Macher von "Pokémon Go" entwickeln neues Augmented-Reality-Spiel

Niantic arbeitet an einem "Pikmin"-Spiel mit AR-Elementen. Der Titel soll wie "Pokémon Go" in Zusammenarbeit mit Nintendo entstehen und wird von der Tokio-Abteilung von Niantic entwickelt. Dieses Tokio-Studio wurde 2018 gegründet, Pikmin ist sein erstes Videospiel.

Die Ankündigung des "Pikmin"-Spiels gibt nicht viele Details preis. Niantic schreibt lediglich, das Spiel solle zum Laufen ermuntern und Spielmechaniken enthalten, die diese Aktivität spaßig gestalten sollen. Das klingt recht ähnlich zu den bisherigen Niantic-Spielen ""Pokémon Go" und "Harry Potter: Wizards Unite". Das AR-Spiel im "Pikmin"-Universum soll noch 2021 auf den Markt kommen.

Pokémon, Harry Potter, Pikmin

"Pikmin" ist im Vergleich zu "Pokémon" und "Harry Potter" eine deutlich kleinere Marke: Sie handelt von kleinen Pflanzenwesen, die Rätsel lösen und Widersacher bekämpfen müssen. Die "Pikmin"-Titel spielen sich als Mischung aus Strategiespiel, Plattformer und Puzzle-Spiel und lassen die Spieler meist eine offene Welt erkunden. Bisher gibt es nur vier Hauptspiele in der "Pikmin"-Reihe, die teilweise mehrfach neu aufgelegt wurden.

Der jüngste "Pikmin"-Titel, "Pikmin 3 Deluxe", erschien 2020 für die Nintendo Switch. Es handelt sich dabei um ein Remake des dritten Teils, der 2013 für Nintendos Spielkonsole Wii U erschienen war.

Laut Pressemitteilung gehen Nintendo und Niantic mit der Entwicklung des "Pikmin"-AR-Spiels eine längerfristige Partnerschaft ein, in deren Rahmen noch weitere AR-Titel mit Themen aus dem Nintendo-Universum entstehen sollen. Die Partnerschaft ist angesichts des massiven Erfolgs von "Pokémon Go" naheliegend: Laut den Analysten von SensorTower hat das AR-Spiel für Mobilgeräte mittlerweile über vier Milliarden US-Dollar umgesetzt.

(dahe)