"Pioneers of Pagonia": Neues Spiel von "Siedler"-Schöpfer Volker Wertich

Konkurrenz für "Die Siedler": Das Ingelheimer Studio Envision Entertainment arbeitet an einem Strategiespiel mit dem Namen "Pioneers of Pagonia". Die Projektleitung hat Volker Wertich inne, der als Erfinder der Reihe "Die Siedler" gilt.

"Pioneers of Pagonia" präsentiert sich im ersten Trailer, der ausschließlich Artwork zeigt, ebenfalls recht siedlerig: Das Spiel soll mittelalterlich angehauchte Fantasy-Aufbaustrategie mit komplexen Produktionsketten bieten. Die Entwickler lassen in der Steam-Beschreibung von "Pioneers of Pagonia" wohl bewusst das Wort "herumwuseln" fallen – die Wuseligkeit ist das Markenzeichen der "Siedler"-Spiele.

In "Pioneers of Pagonia" soll eine prozedural generierte Spielwelt erkundet werden, außerdem muss man Aufträge erfüllen, Warentransporte regeln, Straßennetze aufbauen und die Wirtschaft mit über 70 verschiedenen Waren managen. Bürger sollen vor Banditen und Fabelwesen beschützt werden – ob es feindliche Fraktionen geben wird, ist offen.

Mitarbeit an "Die Siedler"

Bislang gibt es weder Screenshots noch bewegte Gameplay-Szenen aus "Pioneers of Pagonia". Ende des Jahres wollen die Entwickler in den Early Access starten, einen finalen Release-Termin gibt es noch nicht. Laut dem Branchenmagazin Gameswirtschaft wurde "Pioneers of Pagonia" mit einer Million Euro aus der Spieleförderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt.

Envision Entertainment hat auch an "Die Siedler: Neue Allianzen" mitgearbeitet. Das Ubisoft-Spiel soll am 17. Februar nach langer und schwieriger Entwicklungsphase endlich in den Handel kommen. Man sei von 2016 bis 2022 in die Entwicklung eingebunden gewesen, schreibt Envision auf der eigenen Webseite. Die übrigen Spiele des Studios sind weitgehend unbekannt. Dazu gehört etwa das 2015 erschienene Mobilspiel "Path of War"

(dahe)