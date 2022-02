PipelineDP: Differential Privacy Framework für das Python-Universum

Im Zuge des kürzlichen Data Privacy Days haben Google und OpenMined das neueste Release 0.1.0 des Differential Privacy Framework PipelineDP vorgestellt. Auf Basis der von Google entwickelten Differential Privacy Library soll das Framework nun auch Entwicklerinnen und Entwicklern aus dem Python-Ökosystem die einfache Möglichkeit eröffnen, Datenanalysen unter Einhaltung eines differenzierten Datenschutzes durchzuführen.

Google hatte erstmals im Jahr 2019 die intern entwickelte und in Diensten wie der Suche, Maps, YouTube oder Android genutzten Bibliothek zu Differential Privacy als Open Source freigegeben. Die zunächst nur für C++, Java und Go verfügbare Library sollte es insbesondere Forschenden ermöglichen, Google-Code einzusehen. Inzwischen steht es Entwicklerinnen und Entwicklern aber ebenso frei, die Bibliothek in eigenen Anwendungen zu nutzen, um Daten mit differenziellem Datenschutz zu verarbeiten.

Mit der Verfügbarkeit für Python und durch die Zusammenarbeit mit OpenMined, einer Vereinigung von Open-Source-Developern, hoffen die Google-Verantwortlichen, Differential Privacy einem noch größeren Kreis von Anwenderinnen und Anwendern zugänglich machen zu können. OpenMined verfolgt das Ziel, beliebige Daten zu Analysezwecken zur Verfügung zu stellen, ohne direkten Einblick in diese Daten oder deren Download erlauben zu müssen. Remote Data Science soll dazu das bestehende Dilemma auflösen, Daten teilen zu können, ohne deren Schutz aufzugeben. Über einen PyGrid-Server lassen sich die Daten geschützt bereitstellen. Mit der auf NumPy basierenden Bibliothek PySyft und Tools wie PyGrid und HAGrid können Data Scientists die Daten in eigene Analysen einbinden und verwerten.

Das in den vergangenen 12 Monaten gemeinsam mit Google entwickelte Differential Privacy Framework PipelineDP eröffnet nun außerdem die Möglichkeit zur Integration mit Batch-Processing-Systemen wie Apache Spark und Beam, um auch die datenschutzkonforme Verarbeitung größerer Datensätze zu gewährleisten. Das Python-Framework beherrscht zahlreiche Berechnungsfunktionen wie count , sum oder average und stellt Entwicklerinnen und Entwicklern eine zu Spark und Beam vergleichbare API bereit. Das folgende Listing zeigt beispielhaft eine Datenverarbeitung mit Differential Privacy in Apache Spark: