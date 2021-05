Pixel Buds und Android 12: Was Google auf der I/O zeigen wird

Am 18. Mai um 19 Uhr beginnt die erste I/O-Keynote seit zwei Jahren: Im vergangenen Jahr war Googles Entwicklerkonferenz infolge der Coronapandemie noch ausgefallen, 2021 findet sie erstmals rein digital statt. Über mehrere Tage gibt Google Einblicke in seine Ökosysteme und zeigt, was in den kommenden Monaten zu erwarten ist. Die größten Ankündigungen sind aber bereits beim Eröffnungs-Event zu erwarten, das kostenlos ins Netz gestreamt wird.

Als Entwicklerkonferenz ist die I/O vor allem auf Software fokussiert. Im Zentrum der Veranstaltung werden daher Googles kommende Android-Version 12 sowie diverse Assistant-Funktionen stehen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass Android 12 ein vergleichsweise umfassendes Update wird: Zu den Änderungen zählt unter anderem die Möglichkeit, den Startbildschirm umfassender zu personalisieren, zeigte zuletzt eine Entwickler-Vorschau. Auch Benachrichtigungen für Anrufe werden überarbeitet.

Von der Developer Preview zur Beta

Bisher sind solche Features nur in Developer Previews zu sehen, auf der I/O könnte Google allerdings eine öffentliche Beta für das kommende Betriebssystem ankündigen. In seiner Roadmap gibt Google für den Starttermin der Beta bereits den Mai an, auf der I/O dürfte das konkreter werden. Der Release der finalen Version ist für Ende des Jahres geplant.

In eine Blog-Post hat Google außerdem angekündigt, neue Funktionen für den Assistant vorstellen zu wollen. Zu erwarten sind auf der Keynote demnach Produktankündigungen und Updates für Features. Auch Vorstellungen von Smart-Home-Produkten verspricht Google im Firmenblog.

Pixel Buds, Pixel 6, Pixel Watch?

Es ist möglich, dass Google neben Software auch einige Hardware-Produkte vorstellen wird. Da wären zum Beispiel die neuen Pixel Buds: Sie sollen wohl Pixel Buds A heißen und etwas günstiger werden als das Standard-Modell der In-Ear-Kopfhörer, die im Google-Shop 200 Euro kosten. Dass die Pixel Buds A auf der I/O gezeigt werden, wird vor allem aufgrund eines offenbar versehentlich abgesendeten Tweets des offiziellen Android-Accounts vermutet. Darin waren die Ohrstöpsel bereits zu sehen.

Das Google Pixel 6 wird dagegen wohl nicht auf der I/O gezeigt – traditionell veranstaltet Google für Ankündigungen seiner Handys separate Veranstaltungen. Im kommenden Pixel-Handy könnte Google allerdings erstmals einen eigen entwickelten Chip benutzen. Der als "Whitechapel" in Gerüchten auftauchende SoC könnte von Samsung im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt werden und soll mit integrierter Pixel Neural Engine kommen. Auch ein Titan-M-Sicherheitsprozessor könnte Teil des SoC sein. Ob sich Google dazu auf der I/O äußert, bleibt abzuwarten.

Ebenfalls eher unwahrscheinlich: Eine Pixel Watch, die sich ebenfalls hartnäckig in den Gerüchten hält. Nach der Übernahme von Fitbit galt es als gesichert, dass Google eine eigene Uhr entwickeln möchte. Tatsächlich hat Google einen solchen Schritt bisher aber nicht angekündigt, stattdessen produziert Fitbit weiterhin Uhren und Fitnessbänder unter dem eigenen Firmennamen. Denkbar ist dagegen, dass Google Neuigkeiten um sein Smartwatch-Betriebssystem Wear OS ankündigt.

Der Ablaufplan der I/O steht der Webseite von Google bereit.

(dahe)