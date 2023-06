Inhaltsverzeichnis Google Pixel Fold im Test: Hochwertiges Smartphone mit faltbarem Display Displays satt

Google Apps mit Mehrwert Bekannte Hardware

Liegt das Pixel Fold zusammengeklappt auf dem Tisch, sieht es auf den ersten Blick unverkennbar wie ein Pixel-Phone aus. Die Rückseite wird vom Kamerasteg verziert, der sich mittlerweile zum eindeutigen optischen Erkennungsmerkmal aller Pixel-Telefone gemausert hat. Zusammengeklappt ist es abzüglich dieses Stegs nur 12 Millimeter dick. Das macht es zum aktuell dünnsten Falt-Phone. Zum Vergleich bringt es das Samsung Galaxy Fold Z 4 auf rund 15 Millimeter. Aufgeklappt misst das Google-Phone sogar weniger als 6 Millimeter und unterbietet auch damit die Konkurrenz um Haaresbreite. Einen Millimeter dünner sind nur die Hälften des nicht ganz vergleichbaren Microsoft Surface Duo 2.

Das Fold liegt gut in der Hand und wirkt mit seinem Metallrahmen und dem Metallscharnier hochwertig verarbeitet. Die Metalloberflächen glänzen in Grau-Schwarz, was zwar schick aussieht, aber Fingerabdrücke magisch anzieht und jede Berührung mit einem bläulich schimmernden Fettfleck quittiert. Die Rückseite hat eine seidenmatte, schwarze Oberfläche, die sich sehr angenehm anfasst, aber nicht so viel Grip bietet wie bei anderen Pixel-Telefonen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Pixel Fold im Test

Gut gelungen ist die Mechanik des Fold: Das Scharnier lässt sich leichtgängig und präzise öffnen und schließen, ohne dass es jemals irgendwo hakt, quietscht oder knarzt. Klappt man das Pixel Fold nicht ganz auf, verharren die beiden Display-Hälften zuverlässig in der gewünschten Position.