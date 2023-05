Pixel Tablet: Jahre nach dem Nexus mal wieder ein Tablet von Google

Etliche Jahre nach dem Nexus 9 bringt Google wieder ein eigenes Tablet auf den Markt. Das Pixel Tablet läuft mit Android, hat eine Diagonale von 11 Zoll (28 Zentimeter) im 16:10-Format und löst mit 2560×1600 Bildpunkten auf. Vier Lautsprecher sorgen für Stereo-Sound, mit seinen drei Nahfeld-Mikrofonen soll sich das Tablet für Videokonferenzen eignen.

Im Dock fungiert das Pixel Tablet als Smart Display. (Bild: Google)

Angetrieben wird das Tablet vom gleichen Tensor-G2-SoC mit 8-Kern-CPU, der auch bei den Pixel-Smartphones zum Einsatz kommt. Damit dürfte es ausreichend Rechenpower für Spiele und 4K-Videos haben. Der CPU stehen 8 GByte RAM und 128 GByte Flash-Speicher sowie die Mali-G710-Grafikeinheit zur Seite. Es ist übrigens das erste Tablet mit eingebautem Chromecast. Zuletzt hatte Google Ende 2015 mit dem Pixel C ein Tablet vorgestellt, das mit seinem Tastatur-Dock allerdings eher als Tablet-PC beworben wurde. Das letzte lupenreine Tablet war das ein Jahr ältere Nexus 9.

Dock macht Tablet zum Smart Display

Der eingebaute Akku hat eine Kapazität von 27 Wattstunden und soll beim Videostreaming bis zu 12 Stunden durchhalten. Geladen wird er entweder über die USB-C-Buchse oder über das zum Lieferumfang gehörende Dock.

Dieses hat weitere Besonderheiten: Sobald man das Tablet im Dock abstellt, schaltet es sich in einen Smart-Display-Modus. Die Oberfläche ähnelt dann der Oberfläche der Smart Displays der Google-Tochter Nest. Zudem lässt sich das Tablet im Dock auch als Audio- und Videoplayer nutzen, indem es sich im Netzwerk als Google-Cast-Empfänger anmeldet. Der Ton wird dann nicht nur über die vier integrierten Lautsprecher ausgegeben, sondern es schaltet sich der voluminösere Lautsprecher im Fuß des Docks dazu, was einen satteren Bass verspricht.

Die Schutzehülle des Pixel Tablet hat einen Metallring, der als Standfuß dient. (Bild: Google)

Das Pixel Tablet kommt am 20. Juni zum Preis von 680 Euro auf den Markt. Nutzer, die Docks in mehreren Räumen aufstellen möchten, bekommen diese einzeln für 150 Euro pro Stück. Wer es häufiger als Tablet nutzen möchte, kann für 100 Euro eine passende Schutzhülle kaufen. Sie verdeckt die Pogo-Pins fürs Laden im Dock nicht und hat an der Rückseite einen ausklappbaren Metallring, der als Standfuß dient, falls man das Gerät außerhalb des Docks abstellen möchte.

