Pixel Watch: Googles erste Smartwatch kostet 380 Euro

Am Donnerstag hat Google seine Pixel Watch in vollem Umfang enthüllt. Nach unzähligen kleineren Leaks und letztlich einem in der Öffentlichkeit vergessenen Prototyp der Smartwatch sah Google sich offenbar schon im Mai auf der Entwicklerkonferenz Google I/O gezwungen, die Katze aus dem Sack zu lassen und die Uhr der Öffentlichkeit zu präsentieren – jedoch ohne technische Details oder einen Termin zum Verkaufsstart zu nennen. Nun steht fest: Die Pixel Watch kommt im Oktober für 380 Euro in den Handel.

Für das Modell mit zusätzlichem LTE-Modem ruft Google einen Preis von 430 Euro aus. Dafür will der Konzern einiges bieten: Die Pixel Watch soll dem Smartwatch-Betriebssystem WearOS neues Leben einhauchen.

Google verspricht für die Pixel Watch eine Akkulaufzeit von 24 Stunden. (Bild: Google)

Fitness first

Die Pixel Watch setzt das Hauptaugenmerk auf Fitness-Tracking. Mit der Uhr gibt es gratis für sechs Monate einen Zugang zu Fitbit-Pro. Zudem ist sie mit mehreren Sensoren zur Erfassung von Körperdaten, etwa der Pulsfrequenz und der Blutsauerstoffsättigung ausgestattet.

Ansonsten bietet sie die übliche Erkennung von Schritten und Workouts. Laut Google unterstützt sie 40 Trainingsmodi und präsentiert in der Fitbit-App eine tägliche Fitnessauswertung. Ebenso unterstützt sie Schlaftracking nebst Analyse der Schlafphasen und zeichnet auf Wunsch ein EKG auf. Wie auch die Apple Watch warnt die Pixel Watch bei Vorhofflimmern und einem unregelmäßigen Herzrhythmus.

Für eine Uhr mit Schlaftracking erwartet man eine Laufzeit von mehr als einem Tag. Hier gelingt der Pixel Watch nur eine Punktlandung: Bei vollem Gesundheitstracking mit permanenter Pulsmessung verspricht Google eine Laufzeit von exakt 24 Stunden. Sofern man das permanente Tracking ausschaltet, dürfte wohl auch bei der Pixel Watch eine längere Laufzeit möglich sein. Die Akkukapazität beziffert Google mit 294 mAh, geladen wird der Akku über ein mitgeliefertes Kabel. Nach 30 Minuten soll er nach vollständiger Entladung wieder zur Hälfte befüllt sein. Komplett Aufladen dauert rund 80 Minuten.

Assistant auf Abruf

Neben den Fitness-Funktionen ermöglicht die Uhr die Installation weiterer WearOS-Apps. Die üblichen Google-Apps wie etwa Youtube Music, Google Maps und Google Wallet zum drahtlosen Bezahlen sind ab Werk mit an Bord. Zudem steht der Google Assistant für die Sprachsteuerung bereit und antwortet direkt auf der Uhr über den eingebauten Lautsprecher.

Die Pixel Watch hat einen Durchmesser von 41 mm. Das OLED-Display mit einer Pixeldichte von 320 dpi wird von kratzunempfindlichem Gorilla Glass der fünften Generation geschützt und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 1000 cd/m2, was für eine gute Ablesbarkeit unter Sonnenlicht ausreicht. Dank integriertem Umgebungslichtsensor passt die Pixel Watch ihre Displayhelligkeit automatisch an.

Die Pixel Watch wird von einem Samsung Equinox 9110 angetrieben und verfügt über 2 GByte RAM, der Flash-Speicher umfasst 32 GByte – für eine Smartwatch ausreichend. Ausgeliefert wird die Pixel Watch mit einem Silikonarmband. Beim Edelstahlgehäuse stehen die Farben Schwarz, Silber und Champagner zur Wahl. Für eine weitere Personalisierung will Google zusätzliche Armbänder aus Kunststoff, Stoff, Leder und Metall als Zubehör anbieten.

