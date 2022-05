Pkw-Absatz in der EU: Zahl der Neuzulassungen sinkt nochmals

Erst Corona, nun der Krieg gegen die Ukraine: Autohersteller kämpfen nach einem Rückgang der Verkäufe momentan damit, nicht so viele Autos bauen zu können, wie sie absetzen könnten. Die Störung der Lieferketten hat in den Zulassungszahlen in der Europäischen Union tiefe Spuren hinterlassen. Auch im April 2022 wurden in der EU weniger Autos erstmals zugelassen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Neuzulassungen sank um 20,6 Prozent auf 684.506 Stück, wie der Branchenverband Acea in Brüssel mitteilte. Das sei abgesehen vom Pandemiejahr 2020 mit Blick auf das abgesetzte Volumen der umsatzärmste April seit Beginn der Erfassung.

Italien am schlimmsten betroffen

Die Krise betrifft alle großen Länder in der EU. Auf den für die Hersteller wichtigsten Märkten innerhalb der Union ging es bei den Zulassungszahlen prozentual zweistellig abwärts. Dabei traf es Italien mit einem Minus von einem Drittel am heftigsten. In Frankreich und Deutschland sanken die Verkäufe um gut ein Fünftel. Spanien kam mit einem Rückgang von zwölf Prozent vergleichsweise glimpflich davon. Die deutschen Konzerne Volkswagen, Mercedes und BMW verzeichneten allesamt zweistellige Rückgänge. Während es bei den Münchnern genau und bei den Stuttgartern etwas mehr als ein Fünftel waren, sank der Absatz der Wolfsburger um fast ein Drittel.

Eine schnelle Lösung der Fertigungsprobleme ist nicht in Sicht. Chips werden auf dem Weltmarkt nach derzeitigem Stand frühestens in der zweiten Jahreshälfte langsam wieder in gewünschter Zahl zu haben sein. Bei anderen Teilen wie Kabelbäumen, die bislang vielfach aus der Ukraine kamen, müssen die Hersteller neue Lieferanten suchen. All das hat nicht nur für Neuwagenkäufer teure Folgen. Weil der Nachschub aus dieser Richtung fehlt, sind die Preise gerade für junge Gebrauchtwagen enorm gestiegen.

(mfz)