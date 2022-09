Pkw-Dichte in Deutschland so hoch wie nie

Die Zahl der in Deutschland zugelassenen Autos wächst stärker als die Bevölkerung. Im vergangenen Jahr erreichte auf die Weise die Pkw-Dichte in Deutschland einen neuen Höchstwert. Auf 1000 Einwohnende kamen 580 Autos. Zehn Jahre vorher waren es noch 517, berichtet das Stiatistische Bundesamt.

Einen Zusammenhang zwischen besonders dichten ÖPNV-Netzen und einer geringeren Pkw-Dichte schließen die Statistiker daraus, dass Berlin mit 337, Hamburg mit 435 und Bremen mit 438 die geringsten Anzahlen Fahrzeugen pro 1000 Einwohner haben. Am oberen Ende der Rangliste steht das Saarland mit 658 Pkw pro 1000 Einwohner, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit 632 und Bayern mit 622.

Die Flächenstaaten mit den geringsten Pkw-Dichten liegen allesamt im Osten. Dort ist die Pkw-Dichte seit 2011 auch jeweils weniger stark gestiegen als in Deutschland insgesamt, schreibt das Statistische Bundesamt.

Der Trend geht zum Zweit- und Drittwagen

In den vergangenen zehn Jahren ging Trend in den zum Zweit- oder Drittwagen. Der Anteil der Haushalte, die mindestens ein Auto besitzen, schrumpfte von 2011 auf 2021 von 77,9 auf 77 Prozent. Im selben Zeitraum stieg der Anteil der Haushalte mit zwei Pkw von 23,4 auf 27,0 Prozent und der Anteil der Haushalte mit drei und mehr Pkw von 3,7 auf 6,1 Prozent an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen. Umfragen immer laden Umfrage jetzt laden

Nicht nur in Deutschland, auch in allen anderen Mitgliedstaaten der EU ist die Pkw-Dichte im Zehn-Jahresvergleich gestiegen. Im Vergleich der EU-27 lag Deutschland zuletzt auf Platz 8 der Staaten mit der höchsten Pkw-Dichte. Die meisten Autos im Verhältnis zur Bevölkerungszahl gab es der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge zum Jahreswechsel 2020/2021 in Luxemburg (682), Italien (670) und Polen (664). Am niedrigsten war die Pkw-Dichte in Rumänien (379), Lettland (390) und Ungarn (403). Allerdings verzeichneten die osteuropäischen EU-Staaten die höchsten Zuwachsraten.

In Deutschland waren zum 1. Januar 2022 48,5 Millionen Pkw zugelassen, was ebenfalls einen Höchststand bedeutet. 1,3 Prozent von ihnen waren Elektroautos gegenüber 0,6 Prozent ein Jahr vorher. Unter den Pkw-Neuzulassungen für 2021 wies das Kraftfahrt-Bundesamt 13,6 Prozent Elektroautos aus.

(anw)