Pkw-Neuzulassungen: Volkswagen rutscht immer weiter ab

Auf dem Markt der Neuzulassungen hinterlässt der Chip-Mangel tiefe Spuren. Besonders der Volkswagen-Konzern gerät immer mehr unter Druck bei den Verkaufszahlen. VW Golf (Test) und Passat liegen sowohl im Jahres- wie auch im Monatsvergleich deutlich unter den Vorjahreszahlen. Das dürfte hauptsächlich nicht an einem erheblichen Rückgang der Nachfrage liegen, sondern vielmehr daran, dass VW derzeit nicht so viele Autos bauen kann, wie gekauft werden.

Profiteure sind die Konkurrenten. Im September war das Tesla Model 3 (Test) das meistverkaufte Auto in Deutschland, im November der Opel Corsa. Von dem werden inzwischen immerhin rund 25 Prozent als Elektroauto verkauft. Volkswagen hat dem in dieser Klasse momentan nichts entgegenzusetzen. Bis der VW ID.2 auf den Markt kommt, dürfte das Jahr 2023 weit fortgeschritten sein.

Schwächer als 2020

Die Probleme von Volkswagen beschränken sich nicht nur auf das Inlandsgeschäft. Im November 2021 rutschten die weltweiten Auslieferungen des größten europäischen Autoherstellers um 31,5 Prozent auf 616.300 Fahrzeuge ab, wie das DAX-Unternehmen in Wolfsburg mitteilte. Damit steht nun auch auf Jahressicht ein Rückgang um 1,7 Prozent auf 8,17 Millionen Fahrzeuge zu Buche. Bisher hatte Volkswagen gegenüber dem Vorjahreszeitraum wegen des coronabedingt sehr schwachen Abschneidens 2020 trotz einiger sehr schwacher Monate noch im Plus gelegen. Auf Jahressicht peilt Volkswagen noch Auslieferungen von rund 9 Millionen Fahrzeugen an nach 9,3 Millionen im vergangenen Jahr.

Nur Porsche ist stabil

Im November lieferten sowohl die Kernmarke VW Pkw, sowie auch Audi und Skoda jeweils rund ein Drittel weniger Autos aus als ein Jahr zuvor. Bei Seat war ein Minus von etwa einem Fünftel, genau wie bei den leichten Nutzfahrzeugen. Von den bedeutenden Marken konnte lediglich Porsche die Zahlen mit einem kleinen Minus von 0,3 Prozent in etwa stabil halten. Porsche ist gewissermaßen die Rendite-Perle im Konzern. Die schweren Nutzfahrzeugmarken MAN und Scania verzeichneten Rückgänge im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich.

