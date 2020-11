Plague Inc. dreht Spielprinzip um: Spieler können nun Pandemie bekämpfen

Plague Inc. erhält eine zunächst kostenlose Erweiterung, die das Spielprinzip umdreht: Anstatt eine Krankheit zu entwickeln, die dazu in der Lage ist die gesamte Menschheit auszulöschen, übernehmen Spieler in "The Cure" das Krisenmanagement. Aufklärung der Bevölkerung, Verlangsamung der Virusverbreitung und die Entwicklung eines Impfstoffs sind die neuen Aufgaben. Das DLC ist bereits für Android und iOS erschienen, eine Umsetzung für PC und Konsolen soll bald folgen. Solange die Corona-Pandemie nicht unter Kontrolle ist, bleibt The Cure kostenlos.

Zu Beginn der Pandemie geriet Plague Inc. bereits in die Schlagzeilen, da das Pandemie-Spiel hohe Spielerzahlen verzeichnete. Infolgedessen flog es sogar aus dem chinesischen App-Store. Entwickler Ndemic Creations entwickelte daraufhin die Erweiterung The Cure. Dabei kooperierten sie mit der Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN).

Kampf gegen das Virus

Spieler übernehmen in Plague Inc: The Cure die Kontrolle über die globale Pandemiebekämpfung – Spielziel ist die Entwicklung eines Impfstoffs. Bis dahin müssen die Spieler einerseits eine weitere Ausbreitung verhindern, indem das Virus erforscht wird und lokale Maßnahmen wie Lockdowns und Quarantänen eingesetzt werden. Maßnahmen gegen die Ausbreitung führen aber andererseits dazu, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung abnimmt und Regeln womöglich ignoriert werden.

James Vaughan, Gründer von Ndemic Creations, sagt in einer Pressemitteilung, dass er vor acht Jahren nie erwartet hätte, dass sein Spiel einmal in der Lage sei, Menschen aufzuklären und zu informieren. Richard Hatchett, CEO von CEPI ergänzt, dass Plague Inc: The Cure dabei helfe, die Komplexität einer globalen Pandemiebekämpfung zu illustrieren.

Plague Inc. erschien bereits 2012 für iOS und Android. 2015 wurde Plague Inc: Evolved für Xbox One veröffentlicht, 2016 folgten Versionen für PC und Playstation 4. Seit 2019 ist der Titel auch auf Nintendo Switch erhältlich. (cbo)