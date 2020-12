Planansicht und ARM-Support für macOS: Onlyoffice 6.1 ist da

Ascensio System SIA hat Version 6.1 ihrer Dokumenteneditoren Onlyoffice als Online- und Desktop-Version veröffentlicht. Der Tabelleneditor verfügt jetzt über das Feature "Planansicht", mit dem sich Anwender Tabellen gefiltert anzeigen lassen können – ohne Auswirkung auf die Ansichten anderer Benutzer. Die Funktion ist in der kommerziellen Version enthalten, außerdem können Nutzer nun Datenreihen und -kategorien in Diagrammdaten bearbeiten und neu anordnen.

Die Desktop-Versionen von Dokumenten-, Tabellenkalkulations- und Präsentationseditor unterstützen Apples Silicon-Architektur, wodurch sie auch auf macOS-Systemen mit ARM-Prozessoren einsetzbar sind. Neue Überprüfungsfunktionen erleichtern Nutzern das Arbeiten mit mathematischen Gleichungen. So können diese in den Autokorrektureinstellungen festlegen, welche Ausdrücke als Funktionen erkannt werden sollen.

Fußnoten in Endnoten wandeln

Der Dokumenteneditor weist neue Referenztypen wie Querverweise, Fuß- und Endnoten auf, die für das Bearbeiten von akademischen Texten nützlich sind. Fußnoten lassen sich in Endnoten wandeln und umgekehrt. Außerdem zählt der Editor automatisch die Zeilen und zeigt sie am Rand an.

Onlyoffice ist eine Open-Source-Collaboration-Plattform, deren Online-Editoren sich in Clouds wie ownCloud, Nextcloud und Seafile integrieren lassen. Ausführliche Informationen zur Version finden sich auf der Website des Unternehmens. (nb)