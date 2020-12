Plastiktüten sind ab 1. Januar 2022 in Deutschland verboten

Plastiktüten mit Wandstärken von 15 bis 50 Mikrometern dürfen ab dem 1. Januar 2022 in Deutschland nicht mehr in Umlauf kommen. Dafür hat am Freitag der Bundesrat den Weg frei gemacht, nachdem der Bundestag schon zugestimmt hatte. Nun muss das Gesetz noch vom Bundespräsidenten unterzeichnet werden.

Hemdchenbeutel, also Plastiktüten von weniger als 15 Mikrometer bleiben erlaubt. "Sie sorgen vor allem für einen hygienischen Umgang mit offenen und leicht verderblichen Lebensmitteln wie zum Beispiel Fleisch- oder Wurstwaren", erläutert das Bundesumweltministerium. Es gebe dafür noch keine gute Alternative. Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke von mehr als 50 Mikrometern, die ebenfalls erlaubt bleiben werden, seien vergleichsweise stabil und würden daher typischerweise als abfallvermeidende Mehrwegtaschen verwendet.

Längere Übergangszeit

Der Bundestag hat in seinem Beschluss die Übergangszeit bis zum Inkrafttreten des Verbotes von ursprünglich sechs Monaten auf ein Jahr verlängert. So sollen noch vorhandene Restbestände aufgebraucht werden können. Das entspricht einer Forderung des Bundesrates aus dessen Stellungnahme zum zugrundeliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung.

1,49 Milliarden leichte Plastiktüten wurden 2019 in Deutschland in Umlauf gebracht, 18 Plastiktüten pro Nase. Das sind nach Angaben der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GVM) rund 14 Prozent weniger als 2018. In den Obst- und Gemüseabteilungen der Supermärkte wurden etwa 3 Milliarden Hemdchenbeutel genutzt, rund 1 Prozent weniger als 2018.

Tüten aus biologisch abbaubarem Kunststoff können länger die Natur belasten als wohl viele Menschen annehmen, hatte eine Studie ergeben. Sie können nach drei Jahren im Boden oder im Meerwasser noch so stabil sein, dass sie auch mit mehr als zwei Kilogramm Inhalt nicht reißen, wurde an der Universität Plymouth erforscht.

