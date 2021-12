Play Games: Google bringt Android-Spiele auf Windows-PCs

Google will im kommenden Jahr Android-Spiele auf Windows-Systemen verfügbar machen. Das kündigte das Unternehmen im Rahmen der Spiele-Show Game Awards 2021 an. Demnach sollen Android-Games aus der "Play Games"-Plattform unter Windows 10 und Windows 11 spielbar werden.

Für die Portierung der Android-Spiele ist Google in Eigenregie verantwortlich, sagte ein Sprecher gegenüber The Verge. Die Anwendung "Play Games" soll als Windows-Programm erscheinen und nativ auf Windows laufen – also ohne Emulation oder den Umweg über Cloud-Gaming.

Es soll sogar möglich sein, ein Play-Games-Spiel über das Android-Tablet zu zocken und dann nahtlos auf dem Windows-PC weiterzuspielen. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht, außerdem fehlen noch Informationen zur praktischen Umsetzung. So ist noch offen, ob alle auf Play Games Android enthaltenen Spiele auch auf Windows funktionieren werden. Fraglich ist außerdem, ob und wie viele der auf Touch-Steuerung und Hochkant-Bildschirme ausgelegten Mobile Games überhaupt für Windows-Rechner geeignet sind.

Dennoch dürften sich Fans von Mobilspielen über die zusätzliche Flexibilität freuen. Bislang gibt es keine Möglichkeit, Apps aus dem Google Play Store nativ auf Windows auszuführen. Microsoft arbeitet allerdings mit Amazon zusammen, um Android-Apps auf Windows zu bringen. Dafür wurde der Amazon-Store mit ausgewählten Anwendungen für Windows portiert. Dazu zählen auch einige Spiele, wie etwa das umstrittene "Coin Master".

Microsoft und Amazon bringen Android-Apps auf Windows

Wie Windows-Programme kann man die Android-Apps über den Amazon Store beispielsweise ans Startmenü oder die Taskbar anheften, steuern lassen sie sich entweder mit Maus und Tastatur oder per Touch. Auch in die Task-Übersicht via Alt+Tab werden die Anwendungen integriert. Benachrichtigungen, die die Android-Apps ausgeben, werden im Action Center angezeigt. Ob sich Android-Games über das Google-Programm ebenfalls so tief ins Windows-Betriebssystem integrieren lassen, bleibt abzuwarten.

Amazon und Microsoft nutzen für die Android-Anwendungen das "Windows Subsystem for Android", eine Weiterentwicklung des bisherigen "Windows Subsystem for Linux" (WSL). Bisher stehen die Android-Apps über den Amazon Game Store nur in den USA als Testversion bereit.

(dahe)