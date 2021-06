Playmobil: Modell von Kirks Raumschiff Enterprise NCC-1701 wohl noch im Herbst

Der Zirndorfer Spielwarenhersteller Playmobil hat sich anscheinend eine Lizenz für Star Trek gesichert und will ein beachtliches Modell des originalen Raumschiffs Enterprise mit der Crew um Captain Kirk herausbringen. Das berichten mehrere Medien in aller Welt übereinstimmend, ein US-Onlineshop hat das Set außerdem bereits im Vorverkauf und bietet es für 500 US-Dollar mit einer versprochenen Lieferung im September an. Demnach wird das Raumschiffsmodell mit Licht- und Soundeffekten bestückt und umfasst zusätzlich Figuren von Kirk, Mister Spock, Doktor McCoy, Scotty, Lieutenant Uhura und Fähnrich Chekov. Der Hersteller selbst kommentierte die Berichte gegenüber heise online nicht.

Lange keine Lizenz-Sets bei Playmobil

Neben Lego-Steinen gehören Playmobil-Figuren und Sets sicher zu den bekanntesten Spielzeugen – nicht nur in deutschen Kinderzimmern. Das Systemspielzeug gibt es seit 1974 und in dieser Zeit hat der Hersteller aus Zirndorf bei Nürnberg mehr als 3,5 Milliarden Figuren produziert. Gegenwärtig werden sie in über 100 Staaten vertrieben, der Hersteller hat über 4600 Beschäftigte. Während aber der Konkurrent Lego schon lange auf Lizenzabkommen setzt, um Modelle zu bekannten Marken – wie etwa Star Wars, aber bislang nicht von Star Trek – anbieten zu können, hat sich Playmobil hier lange zurückgehalten. Erst seit wenigen Jahren gibt es derartige Playmobil-Sets. Als Klemmbaustein-Set gab es die USS Enterprise NCC-1701 seit einigen Jahren von der Hasbro-Tochter Kre-o. Das Modell ist jedoch nur noch gebraucht zu finden.

Das nun offenbar bevorstehende Modell der USS Enterprise NCC-1701 ist dem Onlineshop Entertainment Earth zufolge über einen Meter lang und fast einen halben Meter breit. Lichter und Geräusche des Modells können demnach mit ihrem "smarten Gerät" gesteuert werden. Außerdem soll es sowohl aufgestellt als auch an die Decke gehängt werden können. Insgesamt soll das Set demnach 136 Teile umfassen und für Kinder – und Erwachsende – ab 10 Jahren geeignet sein. Die Untertassensektion kann man laut im Internet kursierenden Fotos öffnen und hat dann Zugang zu einer Brücke, die jener aus der Kultserie über Captain Kirk und seine Crew gleicht. Außerdem soll man von der Seite des Raumschiffs auch Zugang zum Maschinenraum haben.

