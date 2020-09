Sony Playstation 5 kommt am 19. November für 500 Euro in den Handel

Die Playstation 5 kommt am 19. November in Deutschland in den Handel. Sie wird mit Laufwerk 500 Euro kosten, also genauso viel wie die Konkurrenz-Konsole Xbox Series X. Sony bietet außerdem eine Version ohne Laufwerk an, die für 400 Euro zu haben sein wird.

Die Preise hat Sony im Rahmen eines Livestreams angekündigt. Bereits bekannt war der Preis der Xbox Series X: Sie kostet 500 Euro und kommt am 10. November auf den Markt. Eine kleinere Variante, die Series S, gibt es dagegen für lediglich 300 Euro. Sie hat im Vergleich zur Vollversion weniger Leistung. In einigen Ländern bietet

Zuletzt hat die Nachrichtenagentur Bloomberg von angeblichen Produktionsproblemen bei der Playstation 5 berichtet. Der Yield des SoC liege bei lediglich 50 Prozent, schrieb Bloomberg. Sony will demnach bis Ende März 2021 11 statt wie zuvor geplant 15 Millionen Exemplare der Spielekonsole herstellen. Sony hat die vermeintlichen Produktionsprobleme dementiert, dabei allerdings keine Angaben zur Produktionskapazität gemacht.

Kernstück der PS5 ist ein von AMD designter SoC mit acht bis zu 3,5 GHz schnellen Zen-2-Rechenkernen, 2304 Shader-Einheiten und einem eigenen SSD-Controller, gekoppelt an 16 GByte GDDR6-RAM.

(dahe)