Playstation 5: Beta-Software unterstützt 1440p-Auflösung

4K, FullHD und 720p – das sind die Auflösungen, die Sony bisher auf seiner PS5 unterstützt hat. Mit einer neuen Firmware-Version kommt eine weitere Option hinzu: Künftig unterstützt die Playstation 5 auch 1440p nativ. Die Firmware steht jetzt Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Beta-Programms zur Verfügung und soll später für alle PS5-Konsolen veröffentlicht werden.

Wie 1440p auf kompatiblen Displays funktioniert, hängt von den einzelnen Titeln ab: Wenn Spiele 1440p nativ unterstützen, können die Spiele in nativer Auflösung samt Performance-Vorteilen gegenüber 4K angezeigt werden. Unterstützt ein PS5-Spiel 1440p nicht nativ, kann ein 4K Bild mit Supersampling zu 1440p konvertiert werden, schreibt Sony.

1440p-Auflösung hat sich vor allem bei PC-Monitoren als Kompromiss zwischen FullHD und 4K etabliert, Fernseher mit 1440p-Auflösung sind eine Seltenheit. Entsprechend ist das Update besonders für User interessant, die ihre Konsole an den PC-Monitor angeschlossen haben. Die Xbox-Series-Konsolen von Microsoft unterstützen 1440p bereits.

Kein VRR in 1440p

In einem Blog-Eintrag schreibt Sony allerdings, dass die 1440p-Option auf der Playstation 5 keine variablen Bildwiederholraten unterstützt. Wer mit VRR spielen will, muss also entweder bei FullHD oder bei 4K bleiben. Ob sich das künftig noch ändern soll, ist nicht bekannt.

VRR-Support hatte Sony im April auf seine Playstation 5 eingeführt. Das Feature war lange von Fans der Sony-Konsole eingefordert worden. VRR passt die Bildwiederholrate des Monitors oder Fernsehers auf die aktuelle Bildrate des gerenderten Videospiels an. Spuckt "Elden Ring" etwa gerade 56 Frames pro Sekunde aus, schaltet das Display auf exakt 56 Hertz. Jeder berechnete Frame wird daher genau für einen Refresh des Monitors angezeigt. Das führt auch dann zu einer flüssigen und einheitlichen Spielerfahrung, wenn Spiele ihr übliches Ziel von 60 Bildern pro Sekunde nicht verlässlich einhalten.

(dahe)