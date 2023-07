Playstation 5: Beta bringt Dolby Atmos für Spiele

Die neue Beta-Firmware für die Playstation 5 kommt mit Support für Dolby Atmos in Spielen. Die PS5 war bisher nur dazu in der Lage, Dolby-Atmos-Ton von Blu-ray Discs und Ultra HD Blu-rays auszugeben, bot im Unterschied zur Xbox One jedoch keinen 3D-Sound nach Dolby-Art bei Spielen. Stattdessen setzt Sony auf einen eigenen Algorithmus, die “Tempest 3D AudioTech”-Engine – und beschränkt sich auf virtuellen 3D-Sound über Kopfhörer.

Doch damit ist künftig Schluss, schreibt Sony im Playstation Blog. Nach der technischen Beschreibung übernimmt die Tempest-Engine weiterhin die Berechnung der Audiokanäle inklusive der Objekte für die Höhenkanäle. Denkbar ist, dass am Ende lediglich ein Transcoder das Ergebnis in ein Dolby-Atmos-Format wandelt. Die Ausgabe lässt sich laut Sony in den Einstellungen unter [Settings] > [Sound] > [Audio Output] > [Audio Format (Priority)] aktivieren.

Kehrtwende

Playstation-Chef-Entwickler Mark Cerny hatte bei der Vorstellung der PS5-Architektur im März 2020 Dolby Atmos noch eine klare Absage erteilt. Die Begründung lautete unter anderem, dass Dolbys System zu wenig Objekte für Sonys Ansprüche unterstützen würde. Stattdessen setzte der Konsolenhersteller eben lieber auf einen eigenen Algorithmus.

Viele Experten hatten danach erwartet, dass Sony bei der Playstation 5 über die Zeit zumindest eine Ausgabe im eigenen 3D-Sound-Format “360 Reality Audio” realisiert würde, zumal die Unterhaltungselektroniksparte dafür inzwischen auch Heimkinosysteme anbietet. Hier tat sich in den vergangenen Jahren aber nichts. Mit der Unterstützung von Dolby Atmos erschließt Sony nun einen durchaus interessanten Markt: Laut Dolby befinden sich weltweit mittlerweile rund 1,5 Milliarden Dolby-Atmos-fähige Geräte im Besitz von Verbrauchern. (nij)