Playstation 5: Der Konsolen-Launch im Livestream ab 17:30 Uhr

In den USA und Japan ist die Playstation 5 schon erhältlich, in Deutschland müssen sich Käufer noch bis zum 19. November gedulden. heise online kann allerdings schon seit über zwei Wochen auf der PS5 spielen – und veranstaltet zum internationalen Launch ab 17 Uhr einen Livestream rund um die neue Sony-Konsole. Launch-Titel wie "Demon's Souls", "Astro's Playroom", "Devil May Cry 5 Special Edition" und "Spiderman: Miles Morales" stehen bereit. Für einen Direktvergleich haben wir auch die PS4 Pro angeschlossen.

Playstation 5 - Launch-Stream (Games, OS, Möglichkeiten, Eure Fragen)

Im Kommentarbereich können Sie Spiele vorschlagen, die wir im Livestream zeigen sollen. Neben den Spielen beantwortet Michael Wieczorek außerdem weiterführende Fragen der Zuschauer und Forennutzer. Die Wartezeit bis zum Livestream lässt sich zum Beispiel mit unserem Test-Talk zur Playstation 5 verbringen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Test-Talk zur Playstation 5 von heise online

Mehr Software, schwächere Hardware

Sony veröffentlicht zwei Varianten der PS5: Eine mit, eine ohne Laufwerk. Die Hardware der beiden PS5-Fassungen unterscheidet sich allerdings nicht. Eine andere Strategie fährt Microsoft: Die Series X ist das Hauptmodell, das in direkter Konkurrenz mit der PS5 von Sony steht. Sie kostet 500 Euro. 200 Euro weniger kostet die Series S, die allerdings auch mit schwächerer Hardware auskommen muss. Beide Konsolen unterstützen dieselben Videospiele.

Exklusive neue Titel gibt es bei Microsoft nicht, Sony bietet mit "Astro's Playroom" und "Demon's Souls" zumindest zwei Titel, die es nirgendwo sonst gibt. Zudem bieten die erweiterten Rumble-Funktionen im Controller ein neuartiges Spielgefühl.

Im Vergleich zwischen Xbox Series X/S und Playstation 5 machen die beiden Microsoft-Konsolen den etwas solideren Eindruck: Sie sind leiser und wirken robuster als die Playstation. Wer im Microsoft-Ökosystem aber wirklich anspruchsvoll spielen möchte, sollte sich die schnellere Xbox Series X zulegen. Die Series S dagegen ist eine für sich genommen gelungene Einsteigerkonsole, verkörpert den Generationssprung seit der Xbox One X aber nur eingeschränkt.

(wie)