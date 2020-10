Playstation 5: Die allermeisten PS4-Spiele sind auf neuer Konsole spielbar

Der Verkaufsstart der Playstation 5 ist nur noch gut einen Monat entfernt, nun hat Sony endlich wichtige Details zur Frage der Abwärtskompatibilität verraten: Die Playstation 5 wird zu den allermeisten Spielen des Vorgängers PS4 kompatibel sein, die wenigen Ausnahmen führt das Unternehmen in einer Liste an. Das heißt dann aber auch: Zu den der PS4 vorhergehenden Generationen der Spielkonsole ist die PS5 nicht mehr kompatibel.

10 Spiele laufen nicht – der Rest im Großen und Ganzen

Wie Sony in einem Support-Dokument erklärt, ist die überwiegende Mehrheit der mehr als 4000 PS4-Spiele auf der neuen Konsolengeneration spielbar. Die zehn Ausnahmen sind: DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, Just Deal With It!, Shadow Complex Remastered, Robinson: The Journey, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition, Shadwen, Joe's Dinner. Den Grund für die Inkompatibilität erfährt man leider nicht. Sony weist auch explizit darauf hin, dass sich diese Liste noch ändern kann und lediglich reine Spieletitel anführt.

Von den kompatiblen Spielen sollen einige vom Game-Boost-Feature profitieren: Diese Titel laufen dann flüssiger, weil mit einer höheren Bildwiederholfrequenz. Ein vergleichbares Feature hatte bereits die PS4 Pro für Spiele der Vorgängergeneration erhalten. Bereits im März dieses Jahres nach der Vorstellung der Playstation 5 hatte Sony angekündigt, man "glaube", dass die meisten PS4-Titel kompatibel seien.

Controller funktionieren, Streaming ist möglich

Vollständige Klarheit schafft aber auch das aktuelle Dokument nicht, denn obwohl die meisten PS4-Titel auf der PS5 spielbar seien, stünden womöglich manche Funktionen doch nicht zur Verfügung – dazu gehört die HD-Kamera der PS5, die bei PS4-Spielen nicht nutzbar ist, sowie das Tournaments-Feature, InGame Live und Second Screen. Außerdem könne es vereinzelt zu Fehlern oder "unerwartetem Verhalten" kommen. Auch fehlt nicht der heutzutage obligatorische Hinweis, seine PS5 immer auf dem neuesten Software-Stand zu halten, damit die Abwärtskompatibilität gewährleistet ist.

Die Controller der PS4 lassen sich auch an der Playstation 5 für PS4-Spiele verwenden (DualSense wireless, DualShock 4 wireless sowie von Sony freigegebene Gamepads anderer Hersteller). Spiele, die man per Download für seine PS4 erworben hat, sollen sich per WLAN auf die PS5 übertragen lassen. Außerdem sollen PS4-Titel von einem externen Datenträger spielbar sein. Wer sich – aus welchen Gründen auch immer – nicht von seiner PS4 trennen mag, kann zudem per Remote Play die PS4-Titel auf die PS5 streamen. Sie profitieren dann natürlich nicht von Game Boost. Das berichtet Engadget.

Microsoft nutzt Emulator

Vor Kurzem hatte Ubisoft ungewollt verraten, dass es um die Abwärtskompatibilität der PS5 nicht allzu gut bestellt ist (und musste diese Informationen kurz darauf wieder aus dem Netz entfernen). Jedenfalls hat Konkurrent Microsoft schon früh die Fakten für seine neue Spielkonsolengeneration dargelegt: Die Xbox Series X kann Spiele der Xbox One ausführen; die Titel der früheren Generationen lassen sich per Emulator starten.

Die Playstation 5 soll am 19. November in Deutschland in den Handel kommen. Die Variante mit Disc-Laufwerk soll 499 Euro kosten, die schlankere "Digital Edition" ohne Laufwerk 399 Euro.

(tiw)